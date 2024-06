Dalić: ‘Ovo jučer ne znači puno, a veseli me Perišić’

Podijeli :

Nakon pobjede protiv Portugala u Lisabonu, hrvatska nogometna reprezentacija danas se zaputila u Njemačku.

Po dolasku u gradić Neuruppin, na trgu ih je dočekala veličanstvena dobrodošlica.

Nakon dočeka izbornik Dalić je stao pred novinare:

“Pripremna utakmica. Dobar putokaz za dalje. Donijela nam je samopouzdanje za dalje. Želimo li dobiti Španjolsku, moramo dati više nego protiv Portugala. Ipak, protiv Portugala smo vidjeli puno lijepih stvari. Sretni smo s pobjedom, ali ovo je ipak bila samo prijateljska utakmica. No, ponavljam od rezultata me više veseli način na koji smo igrali.”

Doček

”Jako lijepo su nas dočekali. Hrvati su pokazali što im znači naša reprezentacija. Svjesni su što mi radimo za Hrvatsku, za našu državu. Svjesni smo očekivanja naših navijača. Velika su nam podrška i nadam se da ih nećemo razočarati. Veseli me to i hvala im puno.”

Euforija

”Iskusni smo. Šest godina smo živjeli na takav način. Naravno da nam godi ovo, ali moramo imati našu privatnost i mir. Svjestan sam da svi navijači žele potpis, sliku, ali to je jako puno ljudi. Prošli smo puno toga i najvažnije je zadržati mir. Hvala vam svima, ali jedna molba. Imajte razumijevanja, treba nam mir.”

Planovi za Španjolce

“Svaka utakmica koja nas čeka bit će drugačija. Trebat će drugačija taktika. Za Španjolsku trebamo biti bolji od nego protiv Portugala. Veseli me činjenica da svi koji su ušli da su pokazali da na njih možemo računati. Veseli me i Ivan Perišić, koji je u pola sata pretrpio par muških duela. Nećemo puno lutati, znamo put i taktiku za Španjolsku.

Trebat će nam čvrsti blok, trebat ćemo izbjeći situacije kao kod gola Portugala. Niti u jednom trenutku se nećemo raspasti. Veseli me igra u napadu. Tražit ćemo igru od golmana, bez preskakanja. Mirnoća nam treba u obrani. Još nismo radili na prekidima, ali to nas sad čeka. Ladić je gledao Španjolsku, čeka nas analiza.

Oko sastava ćemo još vidjeti. Ovo s Portugalom je bilo jako dobro. Vidjet ćemo. Nadam se da ćemo biti impresivni u subotu. Ovo jučer ne znači puno. Španjolska je sjajna reprezentacija, puna mladih igrača. No, i mi imamo dobru ekipu. Čeka nas veliki rival, ali i mi smo dobri.”

Gvardiol na beku

“Prije tri godine je iz mlade došao u A reprezentaciju. Debitirao je na Euru 2021. Svestran je, ima moć, ima snagu. Naša je procjena da na bloku može napraviti puno toga. Ovo što igra u Cityju dalo nam je za pravo da tako razmišljamo. Pričali smo s njim, Joško će prihvatiti svaku poziciju gdje fa stavimo. Bit će jedan od najboljih obrambenih igrača na svijetu.”

Cilj na prvenstvu

”Na Eurima nismo imali rezultate kao na SP-ima. To je čudno. Nikad nakon prolaska grupe nismo dobili iduću utakmicu. To me jedino zanima, Da prođemo grupu, a onda korak po korak. Puno se ekipa nada velikom rezultatu. Tek smo 12. favorit. Nećemo stvarati euforiju. Kao u posljednjih šest godina, radit ćemo tiho i ići korak po korak. Imamo kvalitetu, imamo iskustvo i nadam se dobrom rezultatu.”

Ozljede Vlašića i Baturine

”Vlašić je u 15 minuta pokazao da se ne vidi da je bio ozlijeđen. S pravom smo ga čekali. Baturina ima mali problem s mišićem i nismo željeli ništa riskirati. Nemamo nikakvih problema. Svi su zdravi i spremni. Ovo je bila samo preventiva.”

Usporedba sa Svjetskim prvenstvom u Kataru

”Dobili smo mlađe igrače. Posebice Šutala i Gvardiola. Nema neke razlike. Isti nam je stil. Imamo neke male probleme na nekim pozicijama. Nastojimo skrpati to i uvijek ispadne dobro. Svaki put su dečki odgovorili na najbolji mogući način. U Kataru je bilo 18 novih igrača, nije bilo očekivanja, pa smo uzeli medalju. Velike su ambicije i želje. Toga sam svjestan i na tome moramo raditi kako bi iskoristili sve kapacitete. Nema neke razlike. Isti je stil i isti je put.”