‘Da je Boban došao ranije, Mudražija ne bi ni potpisao. Nije njegov fan’

Podijeli :

Mario Beljo/ GNK Dinamo

Puno se promjena ovog ljeta dogodilo na Maksimiru, a među ostalima je iz Lokomotive stigao Robert Mudražija.

Mudražija je u karijeri čak šest puta zabio protiv Hajduka, po jednom u dresu Zagreba i Osijeka i četiri gola kao igrač Lokomotive. Informacija je to koja bi mogla veseliti Dinamo koji u subotu gostuje na Poljudu, no insajder Tomo Ničota otkriva što se događa s igračem koji je u drugom planu kod trenera Marija Kovačevića.

“Što se to, zapravo, dogodilo s Mudražijom? Nogometnim krugovima već otprije kruže priče da Zvonimir Boban nije (bio) njegov fan, da Mudražija nije bio dio njegovog nacrta novog Dinama i da je Boban došao samo koji tjedan ranije, Mudražija ne bi niti potpisao za Modre. Međutim, ugovor s Lokomotivom već je bio potpisan, nije ga se moglo raskinuti”, objasnio je za Germanijak.

Mudražija je u dosadašnjih šest kola skupio samo 17 minuta na terenu.