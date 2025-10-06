Cvitanović o debiju: ‘Neke stvari nisu funkcionirale, ali optimističan sam’

Podijeli :

Guliver Images

Mario Cvitanović po prvi je put vodio momčad Sarajeva koja je sa Zrinjskim podijelila bodove u derbiju 10. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Domaćin je poveo u 62. minuti kada je Karlo Butić realizirao jednanaesterac za 1:0. Ipak, Zrinjski je izjednačio u drugoj minuti sudačke nadoknade golom moldavskog reprezentativca Vitaliea Damascana.

Trener Mario Cvitanović je prošloga tjedna preuzeo Sarajevo nakon što se klub razišao sa Zoranom Zekićem i Husrefom Musemićem, a nakon remija je rekao:

“Vrlo jednostavno, čestitke mojim igračima koji su dali srce na terenu. Mislim da smo bili dosta kvalitetni i organizirani. Pripremali smo baš na ovaj način utakmicu i Zrinjski nije bio opasan osim iz prekida. Mislim da je funkcioniralo jako dobro, poveli smo iz penala i imali tri ili četiri izgledne situacije.”

Otkrio je i što smatra da je nedostajalo njegovoj momčadi za pobjedu.

“Zadnji pas, malo mirnoće, nepreciznost i to je sve utjecalo. Primili smo gol iz ničega, iz manjka agresije. Ponosan sam na igrače kako su predstavili Sarajevo i kako su se odnosili i prema dresu i prema zahtjevima.”

Podsjetio je za kraj i da nije dugo u klubu:

“Nemojmo zaboraviti da smo tek šest dana zajedno. Ovo je dug put i ja sam uvjeren da je svaki dan korak naprijed. I ova utakmica je korak naprijed.

Naravno, neke stvari nisu funkcionirale, ali ja moram biti zadovoljan. Ovaj bod, bez obzira na sve, je bitan. Svjesni smo da ima dosta posla i ja sam optimističan i ponosan na svoje igrače”.