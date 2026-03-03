Cristiano Ronaldo otišao iz Saudijske Arabije?

Podijeli :

AP Photo/Chan Long Hei via Guliver

Prema različitim internetskim stranicama za praćenje letova, u ranim jutarnjim satima 2. ožujka privatni zrakoplov iz Rijada sletio je u Madrid u 1:32.

Let je na društvenim mrežama i platformama za praćenje letova povezan s Cristianom Ronaldom, iako nema službene potvrde da se nalazio u zrakoplovu.

Zanimljiv detalj jest da se navodno ne radi o uobičajenom komercijalnom letu, nego o luksuznom privatnom mlažnjaku koji je, prema tvrdnjama, dio nogometaševe osobne flote. Prema zrakoplovnim registrima i brojnim medijima koji su pisali o životima slavnih osoba s privatnim zrakoplovima, Ronaldo posjeduje vrhunski mlažnjak (model Bombardier Global Express XRS, prilagođen s inicijalima „CR7“) vrijedan više desetaka milijuna eura, osmišljen upravo za duga putovanja između Europe i Bliskog istoka.

Zasad nema potvrde o razlogu leta.

Također nije poznato je li na letu bio samo Ronaldo, član obitelji ili njegova partnerica Georgina Rodríguez, niti je li putovanje bilo privatne ili poslovne prirode.

Neki analitičari sugeriraju da je kontekst rastućih napetosti na Bliskom istoku mogao utjecati na odluku o odlasku iz Rijada, gdje Ronaldo trenutačno igra, no takva uzročno-posljedična veza nije potvrđena i zasad ostaje na razini nagađanja.

Ronaldo je igrač saudijskog kluba Al Nassra i trenutno je izvan terena zbog ozljede. Morao je napustiti igru tijekom subotnje pobjede 3:1 protiv Al Fayhe.

