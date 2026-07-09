Collina brani suđenje na Svjetskom prvenstvu: ‘Suci daju sve od sebe i donose poštene odluke’

Veliku pozornost izazvao je i slučaj Folarina Baloguna, kojem je uoči susreta SAD-a i Belgije ukinuta automatska suspenzija nakon crvenog kartona. Kontroverze su obilježile i utakmicu Argentine i Egipta, u kojoj su Egipćani burno reagirali zbog poništenog gola Mostafe Zika te zbog odluke da se u završnici ne dosudi prekršaj nad Mohamedom Salahom.

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Na kritike je odgovorio Pierluigi Collina, nekadašnji slavni talijanski sudac, a danas predsjednik FIFA-ine sudačke komisije. U razgovoru za službenu stranicu FIFA-e odbacio je tvrdnje da postoji bilo kakav vanjski utjecaj na suce te naglasio da sudačka organizacija djeluje potpuno samostalno.

“Ukupno gledajući, zadovoljni smo. Odigrali smo 50 posto više utakmica nego na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022., a pred nama je još osam velikih utakmica. S tolikim brojem utakmica u relativno kratkom razdoblju normalno je da neke stvari ne odu onako kako se očekuje”, rekao je Collina.

Istaknuo je kako su rasprave o sudačkim odlukama sastavni dio nogometa, ali smatra da optužbe koje dovode u pitanje poštenje sudaca prelaze granicu prihvatljivog.

“Konstruktivna rasprava o odlukama uvijek će biti dio nogometa, ali neutemeljene optužbe nemaju mjesta u našem sportu. Nitko ne može dovoditi u pitanje integritet službenih osoba Svjetskog prvenstva. Kada se to dogodi, to može izazvati reakcije koje vode do prijetnji njima i njihovim obiteljima. To nije ispravno”, rekao je.

Collina je potom odbacio tvrdnje da na FIFA-ine suce mogu utjecati ljudi izvan sudačke organizacije, uključujući i sam vrh svjetske nogometne federacije.

“Nitko ne može tvrditi da na FIFA-ino suđenje može utjecati bilo tko, pa čak ni predsjednik FIFA-e Gianni Infantino. On je uvijek pokazivao punu podršku FIFA-inom sudačkom timu i vjerovao nam da radimo potpuno neovisno. Suci donose poštene odluke i, baš kao igrači i treneri, uvijek pokušavaju dati sve od sebe”, izjavio je Collina.

Posebno se osvrnuo na susret Argentine i Egipta te objasnio zbog čega je poništen pogodak Mostafe Zika. Prema njegovim riječima, VAR nakon svakog gola pregledava cijelu fazu napadačkog posjeda, bez unaprijed određene vremenske ili prostorne granice.

“Nakon svakog postignutog gola VAR provjerava fazu napadačkog posjeda. Ako se u izgradnji akcije utvrdi prekršaj koji je imao utjecaj na gol, VAR će preporučiti pregled snimke na terenu. Ne postoji definirano ograničenje ni u pogledu udaljenosti od gola ni u pogledu vremena između incidenta i pogotka”, rekao je Collina.

Kao primjer izdvojio je situaciju u kojoj je Marwan Attia nagazio Lisandra Martíneza, što je, prema ocjeni FIFA-ine sudačke komisije, bio dovoljan razlog za intervenciju VAR-a.

“Egipatski broj 19 Marwan Attia jasno je nagazio na nogu argentinskom broju 6 Lisandru Martínezu. Vjerujemo da je prekršaj prekršaj. Bez obzira na to čini li se prekršaj očitim, ako ga sudac nije vidio na terenu, VAR može intervenirati”, poručio je.

Govoreći o drugoj spornoj situaciji, kada su Egipćani tražili prekršaj nad Salahom uoči pobjedničkog gola Argentine, Collina je objasnio da su sudac i VAR procijenili kako nije bilo elemenata za dosuđivanje prekršaja.

“Ako se u izgradnji pogotka ne utvrdi prekršaj, VAR će o tome obavijestiti suca. Nagaziti protivnika na nogu je prekršaj, dok branič koji prvi dira loptu, a zatim dolazi do normalnog nogometnog kontakta, nije napravio prekršaj”, rekao je Collina.

Dodao je da će određena doza subjektivne procjene uvijek biti prisutna u suđenju, no smatra da je tijekom turnira taj princip dosljedno primjenjivan. Iako je FIFA stala iza svojih sudaca i njihovih odluka, jasno je da će rasprave o VAR-u i suđenju ostati među glavnim temama završnice Svjetskog prvenstva.