VIDEO / Arsenal pogotkom u 91. minuti slavio u Lisabonu, domaćini su imali svoje šanse

Vatreno je počela utakmica u Lisabonu gdje je u uvodnih petnaest minuta čak dva puta okvir vrata spašavao jedne i druge. Prvo je domaći igrač Araujo žestoko naciljao gredu udarcem sa 16 metara i Arsenal se spasio, dok je u 16. minuti na drugoj strani gostujući igrač Madueke pogodio okvir vrata direktno iz kornera.

Arsenal je u prvom dijelu izgledao plašljivo i neodlučeno, dok je bolji dojam ostavila portugalska momčad, ali nije to naplatila pogotkom. Još je slabiji tempo u Lisabonu zavladao u drugom poluvremenu. Mreža, i to domaća, ipak se zatresla u 63. minuti. Strijelac je za Arsenal bio Zubimendi, ali je pogodak poništen zbog zaleđa.

I kada je bilo očito da će utakmica završiti bez golova u 91. minuti Arsenal je zabio za pobjedu na vrućem gostovanju. Sjajnu je asistenciju poslao Martinelli, loptu koja je preskočila cijelu domaću obranu, a Havertz je lijepo primio loptu i zabio za 1-0 Arsenala.

Uzvrati u Muenchenu i Londonu na rasporedu su iduće srijede.

U srijedu će prve četvrtfinalne utakmice odigrati Barcelona – Atletico Madrid i PSG – Liverpool.

