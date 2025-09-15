Tudor najavio okršaj s Kovačem: ‘Moramo vidjeti gdje ih možemo povrijediti’

Matteo Gribaudi via Guliver

Igor Tudor najavio je dvoboj Juventusa i Borussije Dortmund Nike Kovača, koji će se u utorak u 21 sat igrati u Torinu.

“Igrali smo protiv momčadi s najjačim sastavom u Serie A po mom mišljenju. Pobijedili smo iako nismo bili u najboljoj formi i imali smo nekoliko manjih problema. Stvarno volim pobjeđivati ​​na ovaj način”, rekao je trener Tudor na konferenciji za novinare uoči prve utakmice u Ligi prvaka.

Dobio je pitanje o ciljevima u Ligi prvaka:

“Nikad ne razmišljam o tome gdje možemo doći. Moramo dobro igrati protiv Dortmunda. Moramo biti brzi i vidjeti gdje ih možemo povrijediti. Ovo je natjecanje s vrhunskim momčadima i teškim utakmicama.”

Nakon tri uzastopne pobjede u prvenstvu, Stara dama s nestrpljenjem dočekuje početak novog europskog izazova, koji će, kao i prošle sezone, započeti s osam utakmica u skupini.

“To je novo natjecanje koje svi igrači vole, prekrasno i fascinantno. Pripremamo se za to kao i za svaku drugu utakmicu. Po mom iskustvu kao trenera, igrači u Ligi prvaka zaboravljaju na umor. Privilegija je igrati tamo”, rekao je Tudor pa se osvrnuo na Borussiju:

“Oni su vrlo jaka momčad, ne samo u Njemačkoj, već i na europskoj razini. Igrali smo protiv njih u prijateljskoj utakmici (pobjeda 2-1 , op. a.), sada je to potpuno drugačija utakmica. Lijepo je, prva domaća utakmica Lige prvaka – i to je utakmica na stvarno visokoj razini.”

