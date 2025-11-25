UŽIVO

UŽIVO OD 21:00 / Gvardiolov City hvata vrh Lige prvaka, Kovač dočekuje Španjolce, spektakl u Londonu

Champions League 25. stu 2025
AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Večernji program Lige prvaka donosi sedam dvoboja od 21 sat, među kojima se ističe okršaj Chelseaja i Barcelone, drugoplasiranih momčadi Premier lige i La Lige. Na terenu će biti i hrvatski predstavnici. Niko Kovač s Borussijom Dortmund dočekuje Villarreal, dok se očekuje da Joško Gvardiol krene od prve minute za Manchester City na Etihadu protiv Bayer Leverkusena.

Gvardiol: Volio bih osvojiti Ligu prvaka

"Mislim da nam ove sezone ide jako dobro. Teško nam je na gostovanjima, bolje nam je kod kuće, ali spremni smo za sve utakmice i u svakoj želimo pobijediti, bilo da su one u Ligi prvaka, engleskom prvenstvu ili kupovima", rekao je Gvardiol na konferenciji za medije uoči ogleda s Bayerom.

Dva susreta od 18:45

U terminu od 18:45 na rasporedu su dvoboji Ajax – Benfica i Galatasaray – Union Saint-Gilloise. Kod Ajaxa Josip Šutalo kreće od prve minute, dok je kod Benfice Franjo Ivanović na klupi. Tekstualni prijenos pratite OVDJE.

