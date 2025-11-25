UŽIVO OD 21:00 / Gvardiolov City hvata vrh Lige prvaka, Kovač dočekuje Španjolce, spektakl u Londonu

Večernji program Lige prvaka donosi sedam dvoboja od 21 sat, među kojima se ističe okršaj Chelseaja i Barcelone, drugoplasiranih momčadi Premier lige i La Lige. Na terenu će biti i hrvatski predstavnici. Niko Kovač s Borussijom Dortmund dočekuje Villarreal, dok se očekuje da Joško Gvardiol krene od prve minute za Manchester City na Etihadu protiv Bayer Leverkusena.
18:35
Gvardiol: Volio bih osvojiti Ligu prvaka
"Mislim da nam ove sezone ide jako dobro. Teško nam je na gostovanjima, bolje nam je kod kuće, ali spremni smo za sve utakmice i u svakoj želimo pobijediti, bilo da su one u Ligi prvaka, engleskom prvenstvu ili kupovima", rekao je Gvardiol na konferenciji za medije uoči ogleda s Bayerom.
18:33
Svi večerašnji susreti
18:32
Tablica Lige prvaka
18:31
Dva susreta od 18:45
U terminu od 18:45 na rasporedu su dvoboji Ajax – Benfica i Galatasaray – Union Saint-Gilloise. Kod Ajaxa Josip Šutalo kreće od prve minute, dok je kod Benfice Franjo Ivanović na klupi. Tekstualni prijenos pratite OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!