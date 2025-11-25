UŽIVO OD 21:00 / Gvardiolov City hvata vrh Lige prvaka, Kovač dočekuje Španjolce, spektakl u Londonu

"Mislim da nam ove sezone ide jako dobro. Teško nam je na gostovanjima, bolje nam je kod kuće, ali spremni smo za sve utakmice i u svakoj želimo pobijediti, bilo da su one u Ligi prvaka, engleskom prvenstvu ili kupovima", rekao je Gvardiol na konferenciji za medije uoči ogleda s Bayerom.