Evo zašto Delije nisu napale poljske huligane tijekom boravka u Beogradu

xMaciejxRogowskix by Guliver

Navijači poljskog Lecha jučer su stigli u Beograd uoči kvalifikacijske utakmice Lige prvaka protiv Crvene zvezde i dan proveli u centru grada bez incidenata, što je mnoge iznenadilo.

Srpski mediji pišu da sukoba s Delijama ili Grobarima nije bilo zbog dogovora među navijačkim skupinama. Razlog je što su poljski navijači na prvoj utakmici u Poznanju dočekali Zvezdu transparentom “Kosovo je srce Srbije”, čime su stekli simpatije srpskih grupa.

U pregovorima oko mira navodno su posredovali i navijači moskovskog Spartaka, koji njeguju dobre odnose i s Delijama i s navijačima Lecha.

Crvena Zvezda prošla je dalje s ukupnih 4:2.