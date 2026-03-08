Čelnici Spursa odlučili o Tudorovoj sudbini

Podijeli :

Paul Terry Sportimage via Guliver

Tottenham je u ozbiljnoj krizi kakva se u sjevernom Londonu ne pamti godinama.

Igor Tudor je na klupi Tottenhama odradio tri utakmice i sve tri izgubio, a momčad je dodatno potonula na ljestvici Premier lige. Ipak, prema informacijama iz Engleske, čelnici kluba zasad neće reagirati nekim naglim potezom.

U upravi Spursa odlučili su da Hrvat za sada ostaje na klupi. Konačna odluka o njegovoj sudbini neće se donositi prije utakmice protiv Liverpoola. Spurse prije Redsa očekuje prvi dvoboj osmine finale Lige prvaka protiv madridskog Atletica.

Nakon susreta na Anfieldu planiran je novi sastanak vodstva kluba na kojem će se procijeniti daljnji koraci.

Spurse u narednim tjednima čeka iznimno težak raspored, a posebno se ističe dvoboj protiv Nottingham Foresta koji dolazi sedam dana nakon gostovanja na Anfieldu. Upravo bi taj susret mogao biti ključan u borbi za ostanak u ligi.