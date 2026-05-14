Čekao je poziv Francuske pa u zadnji tren odlučio otići na SP s drugom reprezentacijom

xKjetilxWaberx via Guliver

Jedan od najvećih talenata generacije ipak neće igrati za Francusku.

Ayyoub Bouaddi upisao je 10 nastupa za francusku reprezentaciju do 21 godine i dugo se spominjao kao potencijalni kandidat za A selekciju Didier Deschampsa, no uslijed činjenice što nije uvršten u sastav Trikolora za nadolazeći Mundijal, odlučio je promijeniti reprezentaciju.

Nakon što se ranije pisalo da Francuski nogometni savez radi na tome da osigura njegovu budućnost, talentirani veznjak Lillea odlučio je uoči Svjetskog prvenstva promijeniti nacionalni dres i odabrati Maroko.

Bouaddi je za francuske mlađe selekcije debitirao 2022. godine u U-16 momčadi, a kasnije je skupio deset nastupa za U-21 reprezentaciju. Smatra se jednim od najvećih mladih talenata u Europi nakon što se afirmirao u Lilleu i vrlo brzo postao standardni prvotimac.

Odluka je potvrđena u četvrtak navečer, samo sat vremena prije nego što je Deschamps objavio popis igrača za Svjetsko prvenstvo 2026., a Bouaddi će na turniru nastupati za Maroko.

🚨🇲🇦 Massive news for Morocco: Ayyoub Bouaddi has decided to represent Morocco as national team over France. Plan confirmed as @Santi_J_FM reported as Bouaddi did not appear on Deschamps’ list. Lille top talent wanted by several clubs will be in Morocco’s World Cup list. 🌍🆕 pic.twitter.com/wxvEgwqDKF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 14, 2026

Francuski novinar Hugo Guillemet iz L’Équipea opisao je ovaj potez kao veliki uspjeh za Maroko, koji je osigurao potpis jednog od najvećih talenata svoje generacije.

Mladi veznjak već je skupio više od 90 nastupa za prvu momčad Lillea i privukao interes brojnih europskih velikana poput Paris Saint-Germaina, Arsenala i Manchester Uniteda.

Inače, Bouaddi nije jedini igrač koji je mogao igrati za Francusku, ali je u karijeri odabrao drugu reprezentaciju. Sličan put ranije su odabrali i igrači poput Riyada Mahreza, Kalidoua Koulibalyja, Ismaëla Bennacera, Houssema Aouara i Mehdija Benatije.