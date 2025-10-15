Čeferin po uzoru na klupska natjecanja mijenja i format Europskog prvenstva

Podijeli :

Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Guliver Image

Predsjednik Europske nogometne kuće Aleksander Čeferin najavio je promjene u kvalifikacijama za nadolazeća Europska prvenstva. Novi format mogao bi podsjećati na osvježeni sustav Lige prvaka.

Slovenski odvjetnik otkrio je da su noviteti još uvijek u početnoj fazi, u obliku prijedloga, ali UEFA najavljuje da će gledatelji uskoro imati priliku vidjeti korekcije u kvalifikacijskom turniru.

Kao glavna inspiracija navode se reforme europskih klupskih natjecanja, koje su u Ligi prvaka, Europskoj ligi i Konferencijskoj ligi donijele jedinstvene tablice i neizvjesnost do posljednjeg kola grupne faze. Nešto slično moglo bi zaživjeti i u reprezentativnom nogometu, kako bi se dodatno probudilo zanimanje publike.

„U ranijim sezonama Lige prvaka znalo se tko će proći dalje i prije nego što počne grupna faza. Sada imamo neizvjesnost do posljednjeg kola. Promjene će sigurno biti, iako su svi odmah protiv kada čuju tako nešto. Ne nedostaje nam hrabrosti, razgovarat ćemo sa svima. Nećemo mijenjati format Europskog prvenstva, ali ćemo promijeniti kvalifikacije. Broj utakmica ostat će isti, ali će biti neizvjesnije“, istaknuo je 58-godišnjak u razgovoru za Times.

Početni razgovori s 28 glavnih tajnika već su održani, a očekuje se da će promjene stupiti na snagu od kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2032. godine.

Umjesto sadašnjih 12 skupina s po četiri ili pet sudionika, postojale bi dvije veće skupine od po 27 momčadi, organizirane prema takozvanom „švicarskom modelu“. Najbolje plasirane reprezentacije izravno bi izborile nastup na prvenstvu Starog kontinenta, a nije isključeno da bi u novom sustavu postojao i oblik doigravanja.

Sve je i dalje u domeni teorije, ali konkretnije informacije očekuju se uskoro.