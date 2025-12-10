Čeferin izabran za predsjednika sudačkog povjerenestva u BiH

Podijeli :

Guliver Image

Slovenski sudac Darko Čeferin preuzeo je mjesto čelnog čovjeka sudačke organizacije Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine (NSBiH).

Na sjednici Izvršnog odbora NSBiH Čeferin je izabran za predsjednika sudačkog povjerenstva što uključuje delegiranje sudaca za utakmice domaćeg prvenstva, omladinske lige, kao i imenovanje VAR i AVAR sudaca.

Čeferin će također biti odgovoran za edukaciju i stručnu obuku sudaca, kao i ocjenjivanje njihovog rada nakon ligaških utakmica. Njegov angažman ima za cilj unapređenje sudačke organizacije u suradnji s UEFA-om.

Predsjednik NSBiH Vico Zeljković izrazio je vjeru da će Čeferin doprinijeti kvalitetnijoj obuci sudaca i unapređenju suđenja u BiH. Čeferin je naglasio da prihvaća ovu funkciju s velikom odgovornošću te da će se fokusirati na profesionalizaciju sudaca kroz edukaciju, transparentnost i afirmaciju sudaca na međunarodnoj sceni.

Proteklih sezona bosanskohercegovački nogomet obilježilo je više afera sa suđenjima koje su odlučivale i pobjednika u Premijer ligi BiH.