Cannavaro: Koliko trenera želite promijeniti? Mogu sutra otići doma, nije problem

PIOTR KUCZA FOTOPYK NEWSPIX.PL via Guliver

U derbiju 24. kola SHNL-a Dinamo i Hajduk su na Maksimiru odigrali neriješenih 2:2.

Dinamo su dvaput u vodstvo dovodili Martin Baturina i Ronael Pierre-Gabriel, dok su za Hajduk izjednačavali Bartol Franjić autogolom i Filip Krovinović. O susretu je na konferenciji za medije govorio trener Dinama, Fabio Cannavaro.

Kako ste doživjeli derbi?

“Moj osjećaj nije dobar. Okej, moramo biti više fokusirani, ne smijemo raditi pogreške. Danas, ponovno. Tijekom utakmice pokušali smo igrati, kontrolirati, možda smo zabili prerano. Rekao sam im da trebamo biti bolji u drugom dijelu, no kad dobijete dva žuta kartona na taj način, teško je. Borili su se, to je važno, rekao sam da ne smijemo odustati.”

Kako ocjenjujete atmosferu u derbiju?

“To je derbi, puno tenzija, puno adrenalina. Naravno, kad bi svaka bila ovakva, ne bi bilo dobro ni za nas ni za njih. Bilo je kao Nova godina u Napulju. Treniramo i volimo nogomet zbog ovakvih utakmica. Svatko je bio spreman igrati, čak i Bruno Petković. Josip Mišić isto nije igrao dva tjedna, ali htio je biti na klupi. Želio bih imati ovakav osjećaj svaku utakmicu.”

Kako komentirate isključenja?

“Ne, ne, svatko radi pogreške. Kanga, Stefan… To su moje pogreške, trebao sam ga izvaditi. To je moja pogreška.”

Je li momčad prebrzo usporila nakon vodstva?

“Imali smo 2:1, možda su se bojali. U prvom poluvremenu? Pokušali smo. Igrali smo previše na dugu loptu, nismo tražili prostore. Kada vode 1:0, možda su malo nervozniji. Rekao sam im da se moraju opustiti. Ipak, razumijem ih – pritisak, jako bitna utakmica… ali opet smo igrali s igračem manje. Primili smo prelagan gol.”

Kako komentirate događaje nakon utakmice?

“To je derbi.”

Zašto ste odlučili postaviti Pierre-Gabriela na krilo?

“Znam ga, on je odgovoran u obrani. Također je jako dobar u napadu, dao je gol, tako da to nije bila loša ideja. Ponekad moramo probati nešto drugačije.”

Koliko je ova utakmica značila za plasman?

“Prvo želimo da nam se svi igrači vrate. Nadam se da će se sljedeći tjedan vratiti Mišić, da ćemo pokušati vratiti Brunu Petkovića. Nije lagano, trebamo misliti utakmicu po utakmicu. Jedino tako možemo dalje. Imat ćemo normalan tjedan, morat ćemo raditi i ispraviti naše pogreške.”

Kako se nosite s pritiskom?

“Naravno, ja sam trener. Ako nema rezultata, ja idem doma. To je moj posao, moram poboljšati igrače. Naša situacija je teška, ponekad smo previše prestrašeni, pa se spustimo u svoj šesnaesterac, tako smo i dobili drugi gol. Moramo puno toga popraviti.”

Smatrate li da Dinamo ima najbolju momčad u ligi?

“Trenutno, ne. Treći smo na tablici. Moramo puno raditi.”

Je li svaki susret presudan za vas?

“Bilo je tako i ranije, to je moj posao, to je normalno. Uvijek, svaki dan, svaka utakmica. No, kažem, koliko trenera želite promijeniti? Ponekad morate vjerovati u nešto. Mogu sutra otići doma, nije problem. No, znate… Teško je. Ne smijem odustati, do moje zadnje sekunde ovdje mogu garantirati navijačima da ću raditi.”