Cannavaro je pun pogodak, odlaze senatori, lome se koplja oko sportskog direktora, čudna dva pisma

Nekako je ispod radara prošla činjenica da su se zasebno predsjednik kluba Velimir Zajec i ostali čelnici kluba obratili članovima i javnosti. To nedvojbeno dokazuje da svi ne pušu baš u isto plavo jedro

Dinamovi čelnici na svim razinama u ponedjeljak su održali višesatni razgovor o protekloj godini i pogreškama koje su radili, ali više je toga bilo posvećeno sadašnjem i budućem trenutku kluba iz Maksimirske 128.

Kako je najviše ‘šepalo’ u sportskom sektoru tako se o tome i najviše razgovaralo. Informacija da Dinamo na stolu ima sedam opcija za novog sportskog direktora, a da je od tog broja čak šest stranaca je vrlo zanimljiva. Postoji samo jedno domaće ime. Zanimljivo je da postoje dvije opcije, odnosno dva modela. Prvi bi imao jednog člana Uprave za sport, koji bi, zapravo, bio strateg, pisac generalne klupske vizije, dok bi sportski direktor bio zadužen za poslove oko prve momčadi, transfere, ugovore i rad omladinske škole. Uz to Dinamo će imati i B momčad koja bi se trebala natjecati u četvrtom rangu našeg nogometa. Ali, to tek treba vidjeti.

Što se tiče trenera Fabia Cannavara većina glavnih ljudi je jako zadovoljna s njegovim radom i ponašanjem. Zasad se to nije odrazilo na rezultat, a on je jedini mjerodavan. Plan je da nekadašnji osvajač Zlatne lopte, koji na stadionu, otkrivaju svjedoci provodi i po 14 sati i sljedeće sezone vodi Dinamo. Naravno, to će biti jako teško izvesti u slučaju da Modri ne obrane naslov i ne izbore plasman u Ligu prvaka u kojoj su sjajno igrali ove sezone.

Posebno se analizirao i novi napadač Dinama Wilfried Kanga. Svi se slažu da sjajno trenira, da mu je odnos prema poslu na najvišem nivou, te su svi uvjereni da će njegovi golovi ubrzo doći.

Naravno već se polako slaže i križaljka za novu sezonu. Bilo je riječi o tome da senatori (Ademi, Ristovski i Petković) napuštaju Dinamo, dolazi Mudražija, sve ostalo je još uvijek u domeni špekulacija. Tako se pojavilo i ime Ramona Miereza kojeg je Dinamo već ranije želio angažirati.

U ovom trenutku se traži i kamp za potrebe prve momčadi u trenutku kada krenu radovi u Maksimirskoj 128. Zasad nema adekvatne lokacije i to je jedan od problema koji postoje.