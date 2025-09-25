Cannavaro je još uvijek bez kluba, a sada je odbio zanimljivu ponudu

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver Images

Fabio Cannavaro (52) ostao je bez posla početkom travnja nakon kratkog i neuspješnog razdoblja na klupi Dinama, a do danas nije pronašao novi angažman.

Dinamo je preuzeo krajem 2024. godine, no rezultati nisu ispunili očekivanja. U 14 utakmica upisao je samo sedam pobjeda uz pet poraza. U prvenstvu je vodio deset susreta, od kojih je dobio pola, a pritom njegova momčad primila čak 14 pogodaka. Time je njegova epizoda u Maksimiru završila vrlo brzo i bez značajnijeg uspjeha.

Talijanski mediji navode da je Cannavaro imao nekoliko zanimljivih ponuda, no zasad čeka priliku koja će mu najbolje odgovarati. Posljednja mu je stigla iz Kine, gdje mu je ponuđen povratak na izborničku klupu, ali ju je zasad odbio. Kako piše poznati novinar Nicolo Schira, Cannavaro prioritetno želi posao u Europi, dok kineski savez i dalje pokušava nagovoriti ga na povratak.

Podsjetimo, Cannavaro je već bio izbornik Kine u ožujku 2019., kada je vodio reprezentaciju u dva prijateljska susreta, oba završena porazima od Uzbekistana i Tajlanda. Osim toga, ostvario je značajan trag u kineskom klupskom nogometu vodeći Guangzhou i Tianjin Tianhai, a njegovo ime u toj zemlji i dalje nosi veliku reputaciju, zbog čega se povratak i dalje ozbiljno razmatra.