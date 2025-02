Cannavaro: Hoću li i ja dočekati novi stadion na klupi Dinama? Ha, lako moguće…

Podijeli :

xxRonaldxGorsicx via Guliver

U srijedu, 21. veljače 2025. godine, Rijeka i Dinamo odigrat će važnu utakmicu 23. kola SuperSport HNL-a na Rujevici, s početkom u 17:45. Rijeka je trenutno na prvom mjestu tablice sa 42 boda, dok su Hajduk i Dinamo na drugom i trećem mjestu s jednim, odnosno četiri boda manje.

Osim toga, danas je na Maksimiru predstavljen projekt novog stadiona, koji će imati kapacitet za 35 tisuća gledatelja. Grad planira završiti izgradnju stadiona do kraja 2028. ili 2029. godine. Planira se raspisivanje natječaja za arhitekte, uz očekivanje da će se prijaviti svjetski poznati stručnjaci. Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na oko 175 milijuna eura.

Uoči utakmice Dinamov trener Fabio Cannavaro održao je presicu i najavio sutrašnji derbi te spomenuo premijera Andreja Plenkovića:

“Nadam se pobjedi, ali neće biti lagano. Igramo protiv vrlo ozbiljne i dobre momčadi. Spremni smo… Čak iako izgubimo u Rijeci, prvenstvo neće biti riješeno. Sve je otvoreno. I da pobijedimo, ništa nije gotovo.”

Razgovarali ste s premijerom Andrejem Plenkovićem, koji vam se obratio na talijanskom. Što vam je rekao?

“Savršeno priča talijanski. Rekao mi je da je sretan što sam tu, da se sjeća mog nastupa na Svjetskom prvenstvu 2006. i Zlatne lopte.”

A kako ide vaš hrvatski jezik?

“Znam neke riječi, ali ne bi bilo pristojno da ih kažem, ha, ha, ha. Znate, igrao sam u Parmi s Marijem Stanićem, tako da sam naučio neke hrvatske riječi, ali ne bi bilo pristojno da ih kažem.”

U momčadi je Leon Belcar, kakav je dojam na vas ostavio?

“Gledao sam Leona Belcara i prije dolaska u Dinamo. Ima potencijal, ima kvalitetu. Drago mi je da je s nama…”

Otkad ste stigli u Dinamu momčad je zabila najviše golova, stvorili ste najviše šansi, osvojili najviše bodova, imate najviše kornera i najveći posjed lopte. Jeste li znali taj podatak?

“Ne, nisam znao taj podatak. Ali moramo se truditi. Gledajte, cijelo vrijeme razmišljam o Dinamu, čak i kad razgovaram sa suprugom, razmišljam o Dinamu.”

Dinamo je ovaj tjedan potpisao Cardosa Varelu, jednog od najvećih europskih talenata. Hoćete li ga priključiti prvoj momčadi?

“Ne još. Dobro je ovako.”

Predstavljen je novi Maksimir kao i Kranjčevićeva, evo koliko će koštati i kada će biti gotovi

Razgovarali ste Bobanom, Šimićem, Vlaovićem, bivšim igračima Serie A. O čemu ste razgovarali?

“Razgovarali smo o stadionu, jako im puno znači što se konačno gradi novi stadion. Ja sam Talijan i kod nas su stadioni jako bitni, to vam je kao drugi dom. Stoga mi je izuzetno drago da se u Maksimiru gradi novi stadion, to je jako važno za Dinamo, Zagreb i Hrvatsku. Otkad sam stigao u Zagreb slušam o stadionu, shvatio sam koliko vam je to važno. Hoću li i ja dočekati novi stadion na klupi Dinama? Ha, lako moguće, tko zna.”