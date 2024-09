Čabraja: Respekt Dinamu, ali nadam se da prvak protiv nas neće pronaći izlaz iz krize

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Image

Od 20 sati na Maksimiru se igra zagrebački derbi između Dinama i Lokomotive.

Još uvijek odzvanja veljača kada je Lokomotiva senzacionalno srušila Plave 3:0, međutim momčad s Kajzerice se dosta izmijenila u odnosu na tada, zna to i njihov strateg Silvijo Čabraja.

“Ne bih sad uspoređivao snagu one i ove momčadi, imamo kvalitetne igrače u svlačionici i nadam se da će se to uskoro i pokazati na ljestvici. Na nekim nas dosadašnjim utakmicama nije ni sreća “pomazila”, a negdje smo i sami izazvali zlu kob. No, pogled nam mora biti usmjeren prema naprijed, prema dolazećim izazovima. Na Maksimiru ćemo se pokušati nadigravati s Dinamom, želimo odigrati dobru utakmicu, pa ćemo vidjeti kako će sve to završiti.”

Bjelica je novi stari trener Dinama…

“Svjesni smo da je Dinamu pobjeda imperativ, da se želi vratiti u pozitivu prije dvoboja s Monacom u Ligi prvaka. Ali kad je to dobar trenutak za okršaj s Dinamom? Ponavljam, Dinamo je uvijek favorit protiv nas, tako je i sad, unatoč ovoj krizi iz koje traži izlaz. U Maksimiru se nadaju da će dolazak novoga trenera izazvati pozitivni šok u svlačionici, no teško može bilo tko u dva dana, na samo dva treninga, nešto drastično promijeniti na već ustaljenoj filozofiji igre. Bjelica je neprijeporno kvalitetan trener i sigurno će poraditi na psihološkom planu, kako bi svojim igračima udahnuo izgubljeno samopouzdanje.”

Čabraja vjeruje u dobro izdanje svoje momčadi.

“Sve dok sam ja trener, pokušavat ćemo igrati napadački nogomet, ne zanimaju me nikakvi “bunkeri”, ni “parkiranje autobusa” ispred svog kaznenog prostora. Naravno da će i o suparniku uvijek ovisiti koliko će nam dopustiti da se razmašemo, ne pita se samo nas. Posebno u ovakvim utakmicama kao protiv favoriziranog Dinama, međutim unatoč velikom respektu, nadam se da u subotnjem okršaju prvak neće pronaći izlaz iz krize.”