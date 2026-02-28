Čabraja: Ne razumijem kad mi govore da Vukovar nema pritiska, čudno mi je to

Podijeli :

N1

U derbiju začelja HNL-a između nogometaša Osijeka i Vukovara 1991, utakmici 24. kola, slavili su Osječani s 2:0 te su se time ova dva kluba bodovno izjednačila na dnu ljestvice.

Prvi pogodak na utakmici postigao je Arnel Jakupović koji je u 57. minuti realizirao jedanaesterac za 1:0, dok je slavlje potvrđeno u 95. golom Samuela Akerea. Osječani i Vukovarci sada imaju po 20 bodova. Uz utakmicu manje Gorica na osmom mjestu ima šest bodova više od ovog dvojca.

Trener Vukovara Silvijo Čabraja otkrio je razmišljanja nakon utakmice.

“Utakmica nije bila neka ljepotica. Do jedanaesterca ni mi ni Osijek nismo imali nekakvu šansu niti ozbiljan udarac prema golu. Otvorilo se kada je Osijek poveo, imali smo priliku Banovca u kojoj je Malenica izvrsno reagirao. Poslije toga, u sudačkoj nadoknadi, to je bio vlak bez voznog reda. Otvorili smo se, ostali smo s jednim-dva igrača iza. Ništa, moramo se pripremati za sljedeću utakmicu, dolazi nam Rijeka”, rekao je Čabraja u uvodu i nastavio:

POVEZANO Osijek slavio u derbiju začelja protiv Vukovara i pobjegao iz zone ispadanja

“Ne da nismo išli prema naprijed, nego smo radili takve greške da mi je izgledalo kao da smo mi na zadnjem mjestu na tablici. Mojim igračima kao da su se odsjekle noge. Čista dodavanja nismo odigravali. Nije bio ovakav plan. Malo nas je i protivnik onemogućio, nije bio agresivan toliko da bi nam ostavio otvorene linije. Do jedanaesterca se ne sjećam šanse ni na jednoj ni na drugoj strani, gledatelji baš i nisu mogli uživati. Osijekovi navijači na kraju mogu biti sretni zbog zaslužene pobjede.”

Jedan je novinar postavio Čabraji pitanje o tome što je utjecalo na slabiju igru njegovih igrača, pritom naglasivši da pritisak vjerojatno nije problem. Čabraja mu je odgovorio:

“Igrači imaju određeni pritisak u glavi, znaju i oni koliko je ova utakmica važna. Vjerujem da je taj pritisak odradio svoju priču. Stalno me pitate o tome da Vukovar nije pod pritiskom. Kako nije pod pritiskom? Borimo se za opstanak. Klub želi ostati u prvoj ligi i igrači imaju pritisak od toga. A priča se da Vukovar nema pritiska ako ispadne. Ne bih se s tim složio.

Onda nismo sportaši ako na taj način razmišljamo. Vukovar nema pritiska? Kako nema pritiska? To su sportaši, oni žele napraviti rezultat, klub to želi, predsjednik, gazda, PR služba, svi hoće rezultat. Ne razumijem kad mi govore da Vukovar nema pritiska, čudno mi je to.”