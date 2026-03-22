VIDEO / Matanović zabio dva pogotka bivšem klubu, prvi je apsolutno bizaran!

Hrvatski napadač Igor Matanović postigao je dva gola u gostujućoj pobjedi Freiburga 2-1 protiv St. Paulija u susretu 27. kola njemačkog prvenstva.

Domaćin je poveo u 24. minuti golom Danela Sinanija, no Freiburg je u nastavku susreta okrenuo rezultat na krilima sjajnog Matanovića koji je postigao dva gola svom bivšem klubu.

Mladi hrvatski napadač je izjednačio u 65. minuti, kada ga je Grifov udarac pogodio u bedro i završio u mreži, a potom je u 78. minuti upisao i “doppelpack”. Irie je pucao, vratar Vasilj nije najbolje reagirao, a Matanović je pospremio odbijanac za 2-1.

Matanović je tako stigao do brojke od 11 pogodaka u svim natjecanjima ove sezone, a osam ih je postigao u Bundesligi.

Freiburg je sada osmi s 37 bodova, dok je St. Pauli na 16. poziciji s 24 boda.

