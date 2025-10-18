VIDEO / Kane ne prestaje trpati: Sjajni Englez doveo Bayern u vodstvo protiv Kovačeve Borussije

Podijeli :

Derbi njemačke Bundeslige igra se na Allianz Areni između Bayerna i Borussije Dortmund, a Harry Kane je u 22. minuti pogodio za vodstvo Bavaraca. Sjajni Englez bio je najviši u skoku nakon ubačaja iz kuta Joshue Kimmicha i tako stigao do već svog 12. pogotka u Bundesligi ove sezone.

