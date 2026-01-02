Real se dugo muči s ozljedama braniča, sada idu ‘all-in’ na Kovačevu zvijezdu

Podijeli :

Real Madrid prolazi kroz jednu od najtežih obrambenih kriza posljednjih godina, a predsjednik Florentino Pérez navodno sprema vrlo nekonvencionalan potez kako bi stabilizirao momčad.

Prema pisanju Defensa Centrala, na vrhu popisa želja Kraljevskog kluba nalazi se njemački stoper Nico Schlotterbeck, a Real je spreman otići korak dalje i Borussiji Dortmund ponuditi čak pet svojih igrača u zamjenu.

Kako se navodi, u paketu bi se mogli naći Gonzalo García, Fran García, Andrij Lunin, Raúl Asencio i Diego Llorente. Ideja Madrida je jasna – kroz razmjenu igrača znatno smanjiti financijski dio posla, budući da Borussia, prema informacijama BILD-a, za 26-godišnjeg njemačkog reprezentativca traži oko 70 milijuna eura.

Obrana desetkovana ozljedama

Ovakvi potezi izravna su posljedica teške situacije s ozljedama koje su pogodile momčad. Realova zadnja linija praktički se raspala, što je postao jedan od najvećih problema u dosadašnjem dijelu sezone. Izvan stroja su Eder Militão, Trent Alexander-Arnold, David Alaba i Dani Carvajal, dok se Antonio Rüdiger tek nedavno vratio na teren. Trenutačno obranu nose mladi Dean Huijsen i Raúl Asencio, što jasno pokazuje koliko je kadar tanak.

U takvim okolnostima, dolazak Schlotterbecka bio bi izuzetno važan za trenera Xabija Alonsa, koji pokušava složiti konkurentnu i stabilnu momčad uoči odlučujućeg proljetnog dijela sezone.

Pritisak na Xabija Alonsa

Nakon odlaska Luke Modrića i dolaska Alonsa na klupu, od Reala se očekivao novi početak i povratak dominacije. Ipak, prva polusezona nije ispunila očekivanja – u La Ligi zaostaju za Barcelonom, a sve su glasnije i špekulacije o mogućim rezovima ako se rezultati ne poprave.

U tom kontekstu, dovođenje vrhunskog stopera nameće se kao prioritet, a Schlotterbeck bi mogao biti ključna figura u pokušaju Reala da stabilizira obranu i spasi sezonu. Hoće li Borussia prihvatiti ovako neuobičajenu ponudu, ostaje za vidjeti, ali jasno je da u Madridu više nemaju puno vremena za čekanje.