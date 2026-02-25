Neuer donio odluku o završetku karijere: Evo kada će i gdje u ‘penziju’

Podijeli :

AP Photo/Christian Bruna via Guliver Images

Manuel Neuer intenzivno trenira kako bi se oporavio od ozljede, a odluka o tome hoće li braniti u subotnjem derbiju kod Borussia Dortmund bit će donesena u zadnji trenutak. U međuvremenu se rješava i pitanje njegove budućnosti, pri čemu je jasno da legendarni vratar želi završiti karijeru u FC Bayern Munich.

Ozljedu mišićnog vlakna zadobio je prije desetak dana u pobjedi protiv Werder Bremen (3:0), no od ponedjeljka ponovno trenira na travnjaku, uz sve jači intenzitet rada. Prema navodima njemačkog Kickera, konačna procjena o nastupu past će u petak, u dogovoru sa stručnim stožerom, jer klub zbog bodovne prednosti u prvenstvu ne želi riskirati. Ako bude i najmanje nesigurnosti, na gol bi mogao stati mladi Jonas Urbig.

Urbig ima veliko povjerenje sportskih direktora Max Eberl i Christoph Freund, kao i trenera Vincent Kompany, koji ga vide kao dugoročno rješenje na golu. Pogreške, poput one u porazu od FC Augsburg (1:2), u klubu smatraju normalnim dijelom njegova razvoja.

Kapetan Bayerna uskoro puni 40 godina i tada planira odlučiti o nastavku karijere. Uprava bi ga rado zadržala još jednu sezonu, no on će odluku donijeti isključivo prema svojoj fizičkoj spremnosti, a nedavna ozljeda na to neće presudno utjecati. Bez obzira na trajanje karijere, već je odlučio da neće igrati u inozemstvu poput Thomas Müller, nego želi završiti profesionalni put u Münchenu.

Ako produži ugovor do 2027., spreman je prepustiti još više minuta Urbigu kako bi se ubrzao razvoj nasljednika. U slučaju umirovljenja, Bayern bi potražio novo rješenje na tržištu. Daniel Peretz, trenutačno na posudbi u Southampton FC, i Alexander Nübel, koji brani za VfB Stuttgart, zasad se ne smatraju sigurnim kandidatima za prvog vratara, pa klub na ljeto planira pokušati trajno riješiti njihove statuse, uz moguće komplikacije oko Nübelove visoke plaće.