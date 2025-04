Majer napokon zaigrao nakon pola godine, trener otkrio zašto je oporavak trajao toliko dugo

Podijeli :

Marco Steinbrenner DeFodi Images via Guliver

Nakon gotovo pola godine izbivanja, Lovro Majer se konačno vratio na teren! Hrvatski reprezentativac zaigrao je u subotu za Wolfsburg i odradio posljednjih pet minuta remija protiv Mainza (2:2), čime je obilježio svoj povratak nakon teške ozljede gležnja i operacije početkom studenog prošle godine.

Oporavak je bio znatno duži od očekivanog, a iščekivanje se dodatno povećavalo jer je Majer trebao biti važna figura i za klub i za hrvatsku reprezentaciju, pogotovo uoči Eura. Sada, kako se Bundesliga bliži kraju, njegov povratak dolazi u pravo vrijeme – i za Wolfsburg koji se bori za ostanak, i za izbornika Zlatka Dalića koji polako slaže kadar za Njemačku.

Majer je dobio posljednjih pet minuta, ali to je jasna naznaka da ga trener priprema za veću minutažu u završnici sezone. S obzirom na njegovu tehniku, viziju i sposobnost kontrole igre, Lovro bi uskoro mogao opet biti jedan od ključnih igrača “Vukova”.

Sad ostaje pitanje: hoće li do Eura biti u punoj formi? Ako se vrati barem blizu razine koju je pokazivao prošle sezone, Hrvatska bi mogla dobiti veliko pojačanje u pravom trenutku.

“Još mi treba malo vremena da se vratim u idealnu formu. No, osjećam se dobro. Što će biti na ljeto? Ne razmišljam o odlasku. Kad si dugo ‘out’, manje je klubova koji te žele. Ja sam ovdje sretan. Klub mi kontinuirano daje sve što mi treba”, rekao je Lovro Majer nakon povratničke utakmice.

I da, šest mjeseci pauze ostavilo je traga, no do kraja sezone Wolfsburg će odigrati još pet utakmica u Bundeslige pa je za očekivati da će Majer dobiti sve veću minutažu.

Zbog njegovog povratka sretan je i trener Wolfsburga Ralph Hasenhüttl.

“Sretan sam što se Lovro vratio i što je mogao nastupiti u završnici utakmice protiv Mainza”, kazao je Hasenhüttl te otkrio zašto je Majerov oporavak tako dugo potrajao:

“Previše je ambiciozan”, kazao je trener Wolfsburga pa pojasnio:

“Puno je radio na oporavku, bio je toliko nestrpljiv i stalno je htio da što prije bude u igri da se na kraju ozljeda još pogoršala. I dalje osjeća posljedice, još uvijek nije na sto posto…”

Za kraj je trener Wolfsburga još jednom poslao jasno upozorenje Majeru…

“On bi sve dao da može sve sa sebe skinuti i jednostavno igrati od prve do posljednje minute. Ali, to baš i nije uvijek moguće. To i Lovro mora prihvatiti. Sa sobom i svojim tijelom uvijek moraš biti iskren. Ambicija ponekad nije dobra stvar”, zaključio je Ralph Hasenhüttl.