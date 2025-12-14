Kramarić postao Hoffenheimov ‘Spartanac’ s 300 nastupa: Nisam ni sanjao da ću tu biti GOAT

Podijeli :

Guliver images

Andrej Kramarić obilježio je vrijedan jubilej nastupivši po 300. put u Bundesligi u dresu Hoffenheima, i to u susretu protiv HSV-a.

Nakon uvjerljive pobjede, hrvatski napadač poručio je da sanja o povratku kluba u Ligu prvaka, iako još nije jasno hoće li i sam biti dio tog projekta jer mu ugovor istječe na ljeto, navodi Kicker.

Premda je godinama bio ključni igrač Hoffenheima, Kramarić je u nedavnim utakmicama protiv Augsburga i Borussije Dortmund ostao na klupi. Ipak, trener Christian Ilzer odlučio ga je vratiti u početni sastav upravo za njegovu jubilarnu utakmicu. U slavlju 4:1 glavnu su ulogu preuzeli drugi igrači, među njima i Grisch Prömel, no Kramarić je istaknuo da mu je 300. nastup bio “poseban” te da je uživao u “nogometu na visokoj razini” koji je njegova momčad prikazala.

Hoffenheim je još jednom potvrdio dobru formu i prvi put nakon sezone 2022./23. ostvario četiri uzastopne domaće pobjede, što je dodatno potaknulo optimizam unutar kluba.

“Rekao sam, ako su svi zdravi, možemo postići nešto posebno“, poručio je Kramarić za Sky. Na pitanje što točno misli pod “posebno”, iskusni napadač nije oklijevao: “Liga prvaka, to kažem sasvim jasno”.

Kramarić je u najelitnijem europskom natjecanju dosad odigrao šest utakmica, sve u sezoni 2018./19. Hoće li upisati nove nastupe u dresu Hoffenheima u tom natjecanju, ne ovisi samo o sportskom uspjehu kluba, koji trenutno drži peto mjesto na ljestvici.

Ugovor iskusnog, 34-godišnjeg hrvatskog napadača završava idućeg ljeta. Govoreći o onome što ga čeka, Kramarić je poručio: „Želio bih još dugo uživati u nogometu. Kako, gdje i kada – to ćemo tek vidjeti, jer neke se stvari jednostavno moraju prihvatiti.“

U povodu velikog jubileja osvrnuo se i na svoj put u Hoffenheim, u koji je stigao u siječnju 2016. godine.

„Bio je to tipičan nogometni put. Nikada nisam zamišljao da ću ovdje provesti deset godina niti da ću postati klupska legenda ili, kako mnogi kažu, ‘GOAT Hoffenheima’. Za mene je to zaista nešto posebno“, rekao je Kramarić.

Početkom sljedeće godine navršit će se deset godina otkako je stigao u Hoffenheim, klub u kojem već dugo ima status legende. Ujedno je i najbolji strijelac u povijesti kluba s 147 pogodaka, najefikasniji Hoffenheimov igrač u Bundesligi sa 129 golova te rekorder po broju asistencija u tom natjecanju – ukupno 68.