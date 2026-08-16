Juventus novog vratara pronašao u sjajnom Argentincu, Villa već pronašla zamjenu

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Juventus je poslao novu ponudu za vratara Emiliana Martineza, a čini se da su se talijanski velikan i Aston Villa sada znatno približili dogovoru.

Juventus je spreman izdvojiti ukupno 10 milijuna eura, odnosno sedam milijuna eura fiksne odštete uz dodatna tri milijuna kroz bonuse vezane uz klupske uspjehe. Iako taj iznos još uvijek ne doseže 10 milijuna eura fiksne odštete koliko traži Aston Villa, pregovori su navodno ušli u završnu fazu.

Osobni uvjeti za 33-godišnjeg argentinskog reprezentativca pritom ne bi trebali predstavljati problem. Martinez je već otvoren prema odlasku iz engleskog kluba, a Villa je u međuvremenu intenzivirala potragu za njegovom zamjenom.

Kako navodi The Athletic, Aston Villa sve je bliže dogovoru s Parmom oko transfera japanskog reprezentativca Ziona Suzukija. Posao bi trebao biti vrijedan oko 30 milijuna eura, a njegov dolazak dodatno bi otvorio vrata Martinezovu odlasku.

Argentinčeva budućnost na Villa Parku neizvjesna je već drugo ljeto zaredom. Prošle godine želio ga je Manchester United, ali je Villa odbila ponudu za posudbu u završnici prijelaznog roka. Engleski velikan potom je doveo Sennea Lammensa iz Royal Antwerpa.

Martinez s Villom ima ugovor do ljeta 2029. godine, nakon što je u kolovozu 2024. potpisao novi ugovor.

Argentinski vratar prošle je sezone upisao 44 nastupa u svim natjecanjima, a s Villom je završio na četvrtom mjestu Premier lige i osvojio Europsku ligu.

Bio je važan i za Argentinu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Martinez je branio u svih osam utakmica svoje reprezentacije, sve do finala u kojem je Argentina izgubila 0:1 od Španjolske.

U Aston Villu je stigao u rujnu 2020. iz Arsenala i od tada je za klub skupio čak 256 nastupa.

Njegov eventualni odlazak bio bi još jedan u nizu velikih kadrovskih promjena na Villa Parku. Klub su ovog ljeta već napustili Morgan Rogers, Youri Tielemans i Lucas Digne, dok je i dalje neizvjesna budućnost Ezrija Konse.

Ako Juventus i Villa uspiju pronaći posljednji kompromis oko odštete, Martinez bi uskoro mogao postati novi vratar torinskog velikana.