Bundesligaši sigurni u njemačkom Kupu, hrvatski stoper dobio crveni karton

AP Photo/Michael Probst via Guliver

Nogometaši Freiburga i Stuttgarta plasirali su se u četvrtfinale njemačkog DFB Pokala nakon što su ostvarili pobjede protiv drugoligaša Darmstadta i Bochuma.

Freiburg je pred svojim navijačima pobijedio Darmstadt 2-0 u dvoboju u kojem je pocrvenio hrvatski igrač Matej Maglica, inače član Darmstadta. U 89. minuti Maglica je dobio drugi žuti karton. Igor Matanović je tek u sudačkoj nadoknadi ušao u igru za Freiburg.

Golove su postigli Grifo u 42. minuti iz jedanaesterca te Holer u 69. minuti.

Istim je rezultatom Stuttgart slavio kod Bochuma u ogledu gdje je tragičar bio domaći igrač Strompf. On je prvo u 12. minuti postigao autogol, a na samom kraju prvog dijela je zaradio isključenje. Drugi gol za Stuttgart je dao Undav u 47. minuti.

U utorak su četvrtfinale izborili Bayer Leverkusen, Leipzig, Hertha i St. Pauli. U derbiju ove faze natjecanja Bayer je u Dortmundu s 1-0 pobijedio Borussiju, sastav kojeg vodi hrvatski trener Niko Kovač.

DFB Pokal, osmina finala: