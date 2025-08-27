Buffon: Gattuso zna što mu je potrebno da bude uspješan izbornik, a današnja Serie A…

Jedan od najboljih golmana svih vremena i sadašnji šef delegacije talijanske nogometne reprezentacije Gianluigi Buffon (47) istaknuo je kako je Gennaro Gattuso u protekla dva mjeseca stekao jasnu sliku o tome što je potrebno da bi bio uspješan izbornik "Azzurra".

“ Gattuso je bio istinski uzbuđen kad je imenovan izbornikom reprezentacije. To je potpuno shvatljivo kad preuzmeš jednu tako važnu ulogu, jer izbornička funkcija nosi sa sobom puno emocija. Zadnjih tjedana obilazili smo prvoligaške klubove i njihove treninge. Iznimno je važno da imamo dobru komunikaciju s klupskim trenerima. Sada se već vidi da je Gattusu poraslo samopouzdanje i da ima jasnu sliku o tome što je potrebno da bi bio uspješan izbornik”, izjavio Buffon za talijanske medije.

Bivši trener Hajduka je sredinom lipnja imenovan izbornikom četverostrukih svjetskih prvaka, naslijedivši na toj poziciji Luciana Spallettija, koji je dobio otkaz nakon lošeg starta u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Azzurri su pod Spallettijevim vodstvom u lipnju krenuli u kvalifikacije za SP, te su teško poraženi 0:3 u gostima kod Norveške, dok su kod kuće s 2:0 pobijedili slabašnu Moldaviju.

Na SP 2026. direktno će se plasirati pobjednici 12 europskih kvalifikacijskih skupina, dok će drugoplasirane reprezentacije put do SP-a morati pronaći kroz dodatne kvalifikacije. Trenutno je Italija daleko od vodeće Norveške, koja je u dosadašnje četiri utakmice osvojila maksimalnih 12 bodova. Na drugom mjestu je Izrael sa šest bodova iz tri utakmice, a Italija je trenutno treća, sa tri boda iz dva susreta. Gattuso će u rujnu povesti Azzurre u nastavak kvalifikacija, 5. rujna će u Bergamu igrati protiv Estonije, a tri dana kasnije u mađarskom Debrecenu domaćin će im biti izraelska reprezentacija.

Govoreći o odlasku talijanskih nogometaša u inozemstvo, Buffon je rekao da to može imati pozitivne efekte na reprezentaciju.

“Smatram da to može biti pozitivno, posebice ako se radi o igranju u Premier ligi. Ako imate šest ili sedam nogometaša koji igraju u najboljoj ligi na svijetu, to će podići razinu kvalitete u državnoj selekciji. Nogomet se promijenio, talijanska Serie A više nije referentna točka, odnosno natjecanje na koje su se ugledale druge lige. Danas je ona stepenica prema drugim ligama u kojima igrači mogu istinski napredovati”, kazao je Buffon, koji je skupio 176 nastupa za talijansku reprezentaciju, te je s njome bio svjetski prvak 2006. godine.

