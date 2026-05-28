Budimir nakon ključne pobjede na Euru: ‘Uz malo sreće proći ćemo u polufinale’

U drugom kolu Europskog prvenstva za nogometaše do 17 godina Hrvatska je s 3:1 bila bolja od domaćia Estonije te je tako zadržala nadu u prolazak skupine. Komentar susreta dao je trener mladih Vatrenih Marijan Budimir.

“Čestitam igračima na pobjedi i odličnoj prezentaciji, a svom stožeru na dobro pripremljenoj utakmici. Za razliku od prošle utakmice u koju nismo baš najbolje ušli, ovaj put smo to promijenili. Zabili smo gol u drugoj minuti, stvorili još nekoliko prilika, a taj dobar ulazak u utakmicu omogućio nam je da igramo lakše. Govorio sam da je najbitnije što ranije ih otvoriti i u tom smo uspjeli. Želim istaknuti da je ovo prva pobjeda hrvatske U -17 reprezentacije na europskim prvenstvima od 2015. godine, što mi je stvarno drago”, istaknuo je Budimir koji optimistično gleda na odlučujuću utakmicu sa Španjolskom.

“Igramo protiv jake Španjolske koja je pobijedila Belgiju, ali dokle god postoje izgledi za polufinale mi ćemo se dobro pripremiti i boriti i bit ćemo pravi u toj utakmici. Vidjet ćemo hoće li to biti dovoljno, nadam se da hoće i vjerujem da ćemo uz malo sreće mi biti ti koji ćemo proći u polufinale. Nik Škafar Žužić?

Nik je jedan od naših najbitnijih igrača, kvalifikacijske je odigrao odličnu, a protiv Estonije zabio dva lijepa gola i izborio jedanaesterac. Inače ne volim pričati o pojedincima, ali stvarno je bio izvrstan. Uz to, uspjeli smo ga, kao još nekolicinu igrača, odmoriti za odlučujuću utakmicu sa Španjolskom. Dobro ćemo se pripremiti pa što bude…”, zaključio je Budimir.