Brozovićev Al-Nassr zabio pet golova u Ligi prvaka: Ronaldo se nije upisao u strijelce

xVCGx 111585896509 via Guliver Image

U posljednjem kolu skupine D u azijskoj Ligi prvaka saudijski Al-Nassr ugostio je iračku Al Zawru. Saudijski klub okupio je brojne zvijezde među kojima su Marcelo Brozović i Cristiano Ronaldo, a takva ekipa bila je prejaka za irački klub te su slavili s visokih 5:1.

Već u 12. minuti pao je prvi pogodak, a strijelac je bio Kingsley Coman. Samo sedam minuta kasnije Wesley je zabio za 2:0. U 29. minuti za 3:0 je pogodio Adbulelah Al Amri da bi u 44. Joao Felix na asistenciju Cristiana Ronalda zabio za 4:0.

Nakon prvog poluvremena Ronaldo je izašao iz igre pa u svojoj prvoj utakmici u azijskoj Ligi prvaka 2 nije uspio zabiti svoj 955. gol u karijeri.

Početkom drugog dijela je Al Zawraa uspjela smanjiti na 4:1 golom Ibrahima, ali ta sreća trajala je samo šest minuta jer je u 56. Coman zabio svoj drugi gol na utakmici. Bio je to i posljednji gol na utakmici te je Al-Nassr slavio s 5:1.

Marcelo Brozović igrao je do 62. minute.

Saudijski klub je inače već ranije osigurao prvo mjesto skupine D, a u osminu finala će još proći i Al Zawraa na račun bolje gol-razlike u odnosu na tadžikistanski Istiqlol Dushanbe.

Ždrijeb osmine finala na rasporedu je 30. prosinca.

