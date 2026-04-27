Boysi: Koreografijom smo se prisjetili jedne neuspjele koreografije iz 1994.

Podijeli :

Sport Klub / Hana Cvijanović

Dinamo je i po 26. put postao prvak Hrvatske.

Titulu su proslavili trijumfom 2:1 protiv Varaždina na Maksimiru. Iako je titula osigurana, veliko slavlje navijača očekuje se tek nakon posljednjeg kola, kada će Dinamo 23. svibnja na Maksimiru ugostiti Lokomotivu.

Bad Blue Boysi su popunili tribinu Sjever dolje (i dio Sjevera gore) te su tijekom utakmice podigli dvije velike koreografije.