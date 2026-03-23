‘Bomba’ iz Španjolske nakon derbija: Griezmann potpisuje za novi klub

Španjolski mediji donijeli su transfer bombu nakon madridskog derbija.

Francuski napadač Antoine Griezmann blizu je potpisivanja ugovora s nogometnim klubom Orlando City iz MLS-a ovog ljeta, rekao je u nedjelju za AFP izvor blizak pregovorima.

Griezmann je dobio dopuštenje od Atlético Madrida da otputuje na Floridu tijekom reprezentativne pauze kako bi finalizirao transfer ovog ljeta. Osvajač Svjetskog prvenstva iz 2018. već nekoliko tjedana pregovara s floridskim klubom, koji drži “prava otkrića” igrača, MLS mehanizam koji daje prednost jednoj momčadi za transfer.

Atlético Madrid je ranije ovog mjeseca, tijekom američkog prijelaznog roka otvorenog do 26. ožujka, isključio odlazak Francuza usred sezone.

Očekuje se da će se Griezmann, koji je u subotu proslavio 35. rođendan i najbolji je strijelac Atlético Madrida svih vremena s 211 golova, konačno pridružiti MLS-u ovog ljeta, potez koji se već nekoliko godina uvelike povezuje s njim. U Orlandu igra i hrvatski reprezentativac Marco Pašalić.

Bivši zamjenik kapetana francuske reprezentacije s 137 nastupa i 44 gola ne krije svoj interes za Sjedinjene Države i njihove profesionalne sportske lige, posebno NBA.

Iako više nije zajamčeni starter za Atlético Madrid, Griezmann je ove sezone već postigao 13 golova. Prošle godine produžio je ugovor s madridskim klubom do lipnja 2027.

Ključna figura u pobjedi Atlética u Europskoj ligi 2018., Griezmann još nije osvojio veliki naslov s klubom, izgubivši u finalu Lige prvaka 2016. i završivši drugi u La Ligi 2018. i 2019.

Atlético Madrid trenutno je na 4. mjestu u španjolskoj ligi nakon 29 kola, 16 bodova iza vodeće Barcelone.

Orlando je pobijedio u samo jednoj utakmici, uz četiri poraza, od početka MLS sezone u veljači.