Boban uvodi nešto što hrvatski nogomet još nije doživio, koristi bi mogli imati i Vatreni

Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver Images

Dolazak Zvonimira Bobana u Dinamo razveselio je navijače, ali promjene bi mogle utjecati na širu nogometnu javnost.

Promjene do kojih bi moglo doći tiču se rada s mladim igračima što bi moglo promijeniti cijeli hrvatski nogomet.

Kako objašnjavaju Sportske novosti, Boban će inzistirati da sve ekipe, od pionira do prve momčadi, igraju u jednakoj formaciji i to s glavnom odrednicom – četvorica u obrani i dva ofenzivca na strani. To je sustav 4-3-3, a trenerima će ostati mogućnost da odaberu i 4-2-3-1 ili 4-1-4-1.

Takve strategije u Hrvatskoj do sada nije bilo što rezultira time da se naši nogometaši teže adaptiraju prelascima u prvu momčad. U klubovima se uglavnom određene pozicije rješavaju dovođenjem stranaca, a za reprezentaciju se braniče, krila, zadnjeg veznog i centarfora.