Bišćan dobio otkaz u Kataru: Sprema li se povratak u Dinamo?

Podijeli :

Guliver Image

Bivši igrač Dinama, Liverpoola i Panathinaikosa, a danas trener, Igor Bišćan, iznenađujuće je dobio otkaz u katarskom Al Ahliju.

Prema informacijama Tportala, klub se odlučio zahvaliti Bišćanu premda je u posljednjem kolu njegova momčad u gostima svladala najbogatiji katarski klub, Al Duhail.

Nakon deset odigranih utakmica, Al Ahli se nalazi na devetom mjestu među 12 klubova katarske Stars League, s četiri pobjede i šest poraza.

Ovakav razvoj događaja mogao bi odgovarati Zvonimiru Bobanu, koji je i ranije želio Bišćana na trenerskoj klupi. No Bišćan je tada odbio ponudu jer je već imao ugovor i trenerski angažman.

Njegovo ime spominjalo se i nedavno, tijekom prvog niza loših rezultata, odnosno poraza od Celte i Istre 1961. Boban je tada pružio snažnu podršku Kovačeviću, svom izboru za trenera, vjerojatno i zato što na tržištu nije bilo kandidata koji bi mu odgovarali. Sada se okolnosti značajno mijenjaju.