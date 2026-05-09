Bivši igrač Hajduka u Poljskoj zabio treći gol u dvije utakmice

Podijeli :

NEWSPIX.PL --- newspix.pl via Guliver Image

U 32. kolu poljske Ekstraklase Jagiellonia je ugostila Pogon Szczecin te je na kraju slavila s 3:2. Kod gostiju je pogodak zabio bivši igrač Hajduk i Gorice Filip Čuić.

Naime, nakon golova Kajetana Szmyta i Afimica Pululua u 11. i 32. minuti, Pogon se počeo vraćati. U 44. minuti povratak je započeo hrvatski napadač i bivši igrač Hajduka i Gorice Filip Čuić. On je tada zabio gol za 2:1 te mu je to bio treći gol u posljednje dvije utakmice.

#related-news_0

Ovo je Čuiću bio osmi nastup za Pogon, a do prošlog susreta nije zabio niti jedan gol. Iz Gorice je u Poljsku prešao ove zime.

Do kraja susreta golove su zabili Mads Agger koji je pogodio za 2:2, ali ne i remi jer je u 91. minuti za pobjedu Jagiellonije pogodio Bernardo Vital.

Ovom pobjedom Jagiellonia je skočila na drugo mjesto s 47 bodova, devet manje od vodećeg Lecha, ali uz utakmicu manje. Što se tiče Pogona, oni se nalaze na devetom mjestu s 41 bodom, četiri boda više od Lechije koja je na 16. mjestu, posljednjem koje vodi u niži rang poljskog nogometa.