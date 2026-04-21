Bivši hajdukovac izborio finale Kupa u Rumunjskoj

Podijeli :

xVLADxBEREHOLSCHIx via Guliver Image

U utorak su se u polufinalu rumunjskog Kupa sreli FC Arges i Universitatea iz Cluja. U oba ta kluba igrali su hrvatski nogometaši, a obojica su u svojoj karijeri igrala u Hajduku. U Argesu je od 111. minute igrao Jakov Blagaić dok je Dino Mikanović izašao iz igre netom prije "lutrije penala". Na kraju je pobjedu od 1:1 (5-4 na penalima) ostvarila momčad Universitatee.

U 27. minuti poveo je Arges iz kaznenog udarca koji je realizirao Ricardo Matos. Isti igrač zatresao je mrežu gostiju 12 minuta kasnije, ali VAR je to poništio zbog zaleđa.

Sve do 75. minute je zatim Arges držao prednost, a onda je Oucasse Mendy pogodio za 1:1. Nakon toga više nije bilo golova što je značilo da se otišlo u raspucavanje jedanaesteraca.

Igrači su bili nepogrešivi u prve četiri serije, a u četvrtoj seriji precizan je bio i Jakov Blagaić koji je u Hajduku bio od 2011. godine kada je bio 11 godišnjak, a ostao je do 2023. kada je Split zamijenio Širokim Brijegom.

Nakon njegovog penala za klub iz Cluja pogodio je Issouf Macalou da bi zatim za Arges promašio Adel Bettaieb i tako poslao Universitateu u finale Kupa.

Tamo će Dino Mikanović, bivši igrač Hajduka, Osijeka i Gorice u SHNL-u, sa svojim suigračima igrati protiv pobjednika meča između Dinamo Bukurešta i Universitatee iz Craiove.

Bit će im to prvo finale nakon 2022./2023. kada su izgubili od Sepsija.