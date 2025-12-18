Bivši hajdukovac asistirao u prvoj pobjedi Dundeeja nad Celticom nakon više od 10 godina

Podijeli :

xJamiexJohnstonx FIL-21306-0113 via Guliver Image

U srijedu navečer odigrana je zaostala utakmica škotskog Premiershipa između Dundee Uniteda i Celtica. Iako je gostujuća momčad iz Glasgowa povela u 13. minuti, domaći su uspjeli preokrenuti u drugom dijelu te su upisali pobjedu od 2:1. Jedan od važnijih igrača bio je jedan od dvojice bivših hajdukovaca u Dundeeju.

Celtic je u 13. minuti poveo preko Daezana Maede te se činilo da će momčad iz Glasgowa prekinuti crni niz od tri poraza. Na predah su otišli s 1:0, a početkom drugog dijela u redovima Dundeeja dogodila se izmjena.

Umjesto Berta Esselinka na teren je ušao Vicko Ševelj, bivši igrač Hajduka koji je u sezoni 2020./2021. skupio tri nastupa u HNL-u. Hrvatskom desnom beku trebalo je samo 12 minuta da opravda povjerenje trenera. Ševelj je u 58. minuti asistirao Kristzianu Keresztesu za 1:1 te je to započelo preokret Dundeeja. Tri minute kasnije je Zachary Sapsford na asistenciju Amara Fateha zabio za konačnih 2:1 i pobjedu Dundeeja. Prvo je to slavlje Dundeeja nad Celticom nakon 11 godina.

U ovoj pobjedi sudjelovao je još jedan bivši hajdukovac. Ivan Dolček ušao je u igru u 70. minuti.

Celtic je u ovoj zaostaloj utakmici propustio smanjiti zaostatak za vodećim Heartsom te sada imaju šest bodova manje i jednu utakmicu manje.