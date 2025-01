Bivši Dinamov trener za SK: Modri su teškoj situaciji, sve se može odlučiti u prvih 10 dana  

Podijeli :

Dinamo je zaključio pripremni period te se okreće nastupima u Ligi prvaka i HNL-u. U desetak dana odigrat će četiri utakmice i u njima mogla bi stati cijela ova sezona. Situaciju u Ligi prvaka drži pod kontrolom s obzirom da se nalazi u zoni za prolaz, a u HNL-u lovit će Rijeku i Hajduk što se borbe za naslov prvaka tiče. Uz Europu i prvenstvo, tu je Kup u kojem ima nadoknadu odgođene utakmice osmine finala sa Bjelovarom.

Mario Cvitanović je od 2015. do 2018. godine bio trener Dinama (vodio prvu i drugu ekipu), a prije toga igrač zagrebačkog sastava u dva navrata (od 1995. do 2000. i od 2006. do 2007. godine).



Vaš komentar na pripreme Dinama (tri utakmice u kojima je upisao pobjedu i dva remija)?



“Dinamo je odradio dio u Turskoj. Pripremne utakmice su jedno, a prvenstvo i Europa nešto sasvim drugo. Cannavaro je najavio da to neće biti upoznavanje, nego samo filtriranje. Mislim da je to upoznavanje sa ekipom jer nijedan trener ne može imati spoznaju o svim igračima i cijeloj momčadi kao što imaju treneri, koji su bili unutra. Isto tako mislim da mu je ovo koristilo kao upoznavanje i spoznaja mogućnosti igrača. Utakmice su pokazale određene kvalitete što se napadačkog dijela tiče. Na svakoj utakmici postignuti su golovi i bilo je šansi, ali pokazalo se da je opet bilo primljenih. Imali su problema u defenzivnom smislu, ali tu je bilo puno rotacija pa se nije definiralo prvih 11 s obzirom da ima igrača koji nisu bili u rosteru. Neigranje ili ozljeda Petkovića, Mišića i Sučića je definitivno hendikep te daje određene upitnike na cijelu momčad. U novinama može se pročitati da prijelazni rok još uvijek nije završen i da se traže određene pozicije ukoliko se Petković, Mišić te Sučić ne oporave.”



Nakon priprema slijedi prvi natjecateljski ispit u ovoj godini, a to je Arsenal u Ligi prvaka. Što prognozirate za Dinamo u drugom dijelu sezone?



“Teško je uopće prognozirati što se može očekivati. Malo sam gledao pripremne utakmice i vidjele su se neke stvari. U prvom redu to je pritisak na igrača, a u zadnjoj utakmici moglo se vidjeti da stoperi visoko izlaze i prate protivničkog napadača do čak 20 metara. Međutim, to otvara prostor prema nazad i to se događalo protiv Jagiellonije. Tu nije pronašao balans, a postava igrača ne izgleda uravnoteženo za europske utakmice. Mislim da Cannavaro još uvijek nije spoznao određene kvalitete igrača i njihove mogućnosti. Sigurno je da je navikao na puno višu razinu jer je osvojio Zlatnu loptu. To je jako pohvalno i vidim da igrači to poštuju, ali Italija gdje je igrao i Hrvatska su nešto sasvim drugo. U deset dana može stati cijela perspektiva sezone. Od 22. siječnja do 2. veljače može se puno toga riješiti, ali i zakomplicirati. Prvo je Arsenal vani pa Istra 1961 doma i onda Milan također doma pa Osijek opet vani. To su četiri utakmice u kojima se može projicirati cijela sezona. Može biti pozitivno ili se dovesti pod veliki upitnik. Dinamo ulazi bez natjecateljske utakmice, a Arsenal igra svaka tri dana. Vidjet ćemo kako će izgledati momčad, ali vidi se da se radilo na pritisku i homogenosti. Međutim, to zahtijeva određeni profil igrača i vidjeli smo da je vezna linija u kojoj su bili Ademi, Baturina, Kačavenda i Stojković dosta lagana. Nije tu bilo pravog defenzivca, koji će držati balans. Balans je bio najveći problem u pripremnim utakmicama, gdje se išlo prema naprijed. Kada se lopta izgubila, momčad je prepolovljena na dvije strane. Upitno je kako će se Dinamo postaviti u toj utakmici i tko će biti akteri. Poznavajući Arsenal, puno jače i kompaktnije ekipe imale su većih problema. To je možda Dinamova šansa s obzirom da će se postaviti defenzivnije i čekati priliku iz tranzicije.”





Po vama, može li Dinamo završiti među prve 24 momčadi u poretku i proći dalje?



“Može ako izvuče pozitivne rezultate sa Arsenalom i Milanom. Hoće li biti dovoljan bod ili dovoljna tri boda, ovisi o raspletu drugih utakmica. Mislim da se jedna pobjeda mora ostvariti, a četiri boda bila bi idealna. Sa jednim bodom to bi bilo malo. Vraćamo se na utakmicu sa Celticom i tu je bila velika šansa. Pristup je bio hrabar i riskantan te su se mogla uzeti tri boda, čime bi situacija bila puno izglednija i ljepša za prezimljavanje. Ovako će biti dosta teško, ali nije nemoguće.”



Osim Lige prvaka, tu je HNL. Dinamo je trenutačno treći, a za vodećom Rijekom i drugoplasiranim Hajdukom zaostaje sedam bodova. Hoće li opet uspjeti obraniti naslov prvaka ili će mu biti malo teže s obzirom da su Rijeka i Hajduk odlični?



“Ja se iskreno nadam da će se opet uspjeti vratiti. Sedam bodova je puno, ali isto zna biti jako malo. Bio sam u situaciji, gdje sam imao devet ili deset bodova prednosti pa se došlo u situaciju da dođeš na pet ili šest. Sve ovisi o startu u ovih deset dana i to je ključno. Pozitivan rezultat u Ligi prvaka radi pozitivnu atmosferu u domaćem prvenstvu za Dinamo. To bi donijelo jedan zamah, koji bi se prenio na HNL. U deset dana može se puno toga riješiti, a sigurno ne bi bilo dobro da se krene sa negativnim rezultatom. Onda bi došao u situaciju da moraš pa nemaš pozitivnu energiju. Nakon Istre 1961 slijedi Osijek, koji kod kuće igra jako dobro i u pripremnim utakmicama je jako dobar.”



Kako vam se čini Cannavaro, koji je naslijedio Bjelicu na klupi?



“To ne mogu reći, ali vidim da je veliki autoritet među igračima s obzirom da je bio Zlatna lopta i to nosi određenu težinu. Međutim, rezultati će pokazati. Ako bude pozitivno, sve će biti super. Ako ne krene dobro, bit će 100 pitanja i onda se otvaraju razni problemi. Mi ne znamo njegov rad i što je radio, osim da je radio u Kini te bio pomoćnik Lippiju. To je drugo tržište i drugi mentalitet. Radio je nešto u Italiji, ali biti igrač i trener su dvije potpuno različite stvari. Izgleda da su ga igrači prihvatili, ali rezultat je taj koji daje zaključak jesi li plus ili minus.”



Zanimljivo, Cannavaro je četvrti Talijan u HNL-u ove sezone (nakon Gattusa u Hajduku, Coppitellija u Osijeku i Tramezzanija u Istri 1961). Kako to komentirate i je li vas iznenadio ovaj podatak?



“Nije me iznenadio. Imali smo tri Talijana pa može biti četvrti. Neću reći da ste vi novinari krivi, ali čitamo da je Cannavaro radio ovako pa se spominje revolucija. Tražio je od Petkovića da igra obranu, promijenio je formaciju u 4-3-3 i traži presing. Ispada da nijedan trener nije ništa radio. To nije točno i mislim kako vi novinari dižete tenziju te potencirate dio da je stranac. Razumijem da se diže na jednu višu razinu i da se radi afirmativna priča, ali hrvatski treneri su isto bili ovdje. Oni nemaju takav kredit kao stranci u određenim situacijama. Uzmite bilo koji klub ili bilo kojeg trenera za primjer. Da je bilo koji drugi trener na mjestu Gattusa, došao bi pod kritike i potpitanja u smislu kako se gubilo na pripremama. Ne znam zašto je tome tako, ali ne mogu se složiti s tim kako Hrvatska nema trenera i kako nema trenera koji je kvalitetan da bi radio ovdje ili vani. Perspektiva nam nije baš sjajna, ali sve se promijeni u određenim situacijama. Nadam se da će hrvatski treneri imati pozicije kakve bi trebali i kakve zaslužuju.”

Kakvi su vam Rijeka i Hajduk ove sezone, koji su bodovno izjednačeni u HNL-u?

“Pošto imaju sedam bodova više od Dinama, znači da su dobri. Rijeka svake godine prodaje i bori se za naslov prvaka. To je dokaz da klub radi jako dobro te da ima strategiju, principe, zahtjeve, odnose i okvire. To je zapravo putokaz za sve klubove. Rijeka nije jedina jer tu je Lokomotiva, koja je krenula loše. Međutim, sigurno će se zahuktati i doći na razinu kakva je bila proteklih sezona. Jasna strategija sa možda manjim budžetom je ključna. Svi klubovi čvrsto stoje na zemlji te ne očekuju niti traže puno, a imaju kontinuitet kvalitetnog i normalnog odlučivanja. Sa skromnim budžetom i odgovornim poslovanjem mogu napraviti puno. Klubovi, koji su krenuli u neke egzibicije traže puno i imaju dosta rotacija. Nemaju jasnu sliku i ulaze u probleme, a Rijeka prednjači u tom dijelu. Osijek se stabilizirao i gleda kroz perspektivu mladih igrača u kombinaciji sa određenim strancima. Traži mlade hrvatske igrače i to je pozitivno. Za mene to je jako dobar put i ako momčad ostane na okupu, kroz sljedeću sezonu bit će na razini kakvoj žele biti. Hajduk je još uvijek u crvenom, iako je sa Gattusom stvorio određenu klimu. To je jedan splet okolnosti, a nakon smjene Kalinića igrao je na Maksimiru. Da je to izgubio, bio bi u velikom problemu. Pitanje je bi li Gattuso ostao i hoće li im Rakitić trebati ili ne. Još uvijek je dobar i stabilan, ali mislim kako mu nedostaje još jedan „Rakitić“ da puca na naslov prvaka. Puno se pričalo o Džeki i njegovom angažmanu. Koliko je financijski realno i moguće ili nije, to je veliko pitanje. Sa Džekom bio bi jako dobar konkurent i ravnopravan u utrci. Gattuso je rekao kako će biti jako teško da se napadne naslov. Dok postoji šansa, tu je prilika.”

Što se borbe za ostanak tiče, tko bi mogao ispasti (Gorica trenutačno u najtežoj situaciji jer je zadnja)?

“Gorica zaostaje jedan bod. Ako se sjetimo borbe između Gorice i Šibenika prije dvije godine, onda je Šibenik imao devet bodova prednosti. Ove sezone Gorica je napravila iste poteze u zimskom prijelaznom roku, a to je da se pokaže na tržištu i da kupi sve što je moguće. Pojačala se sa Bralićem i Ercegom. Bralić je bio važan u tom ostanku prije dvije godine, a Erceg ima iskustvo igranja u Istri 1961. Dovela je Fiolića, koji ima jako veliku kvalitetu i Elezija, koji je bio bitan igrač za Varaždin. Treba ih uklopiti i treba se pobjeđivati. S druge strane, Šibenik se pojačao sa Nižićem koji ima iskustvo i koji će sigurno dobro doći. Ima još 18 kola i tu je dosta utakmica. Bodovna razlika je mala te će svaki bod biti bitan, ali mislim da će utrku za ostanak voditi Gorica i Šibenik.”