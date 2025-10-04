Bild: Bellinghamov otac prijetio je Niki Kovaču, iz kluba su ih morali smirivati

Podijeli :

David Inderlied via Guliver Images

U Dortmundu navodno buja nezadovoljstvo obitelji Bellingham naspram Nike Kovača, a njemački magazin Bild čak tvrdi da je jedan član obitelji prijetio hrvatskom treneru.

Bild izvještava kako je otac Jobea Bellinghama, igrača Borussije Dortmund, Mark Bellingham prijetio treneru Niki Kovaču. Razlog je taj što je nezadovoljan minutažom svog sina.

Mlađi brat zvijezde Real Madrida Judea ovog je ljeta stigao u Dortmund iz Sunderlanda, s kojim je izborio Premier ligu. Međutim, Bellingham je za Kovačev sastav odigrao samo dvije utakmice kao starter.

Sve je to dovelo do nezadovoljstva Jobeova oca, a posljedično i do svađe s Kovačem, donosi Bild. Rukovodstvo kluba po istom je izvoru odmah reagiralo i smirilo dvije strane, no napetost je i dalje očita, tvrde insajderi iz kluba.