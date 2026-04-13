Bh. mediji: Dinamo na ljeto dovodi stopera Rijeke i reprezentativca Bosne i Hercegovine

HNK Rijeka

Dinamo već radi na formiranju momčadi za iduću sezonu, a jedna od zanimljivijih opcija dolazi iz domaćeg prvenstva. Fokus je na jačanju obrane, a u prvi plan dolazi igrač koji iza sebe ima vrlo dobru sezonu i koji bi mogao stići bez odštete.

Prema navodima portala SportSport.ba, reprezentativac Bosne i Hercegovine Stjepan Radeljić ozbiljan je kandidat za dolazak u zagrebački klub ovog ljeta. Trenutačni branič Rijeke mogao bi napraviti najveći transfer u karijeri, a dodatnu vrijednost daje činjenica da mu istječe ugovor pa bi na Maksimir stigao kao slobodan igrač.

U Dinamu su svjesni da bi tijekom ljeta moglo doći do promjena u zadnjoj liniji. Za Scotta McKennu i Sergija Domíngueza postoji interes iz inozemstva, zbog čega je realno očekivati odlazak barem jednog od njih. U takvim okolnostima dovođenje novog stopera nameće se kao prioritet, a Radeljić se ističe kao logičan izbor zahvaljujući iskustvu u HNL-u i pouzdanim igrama u dresu Rijeke.

Radeljić je član riječkog kluba od ljeta 2023. godine, a prošle sezone s momčadi je osvojio dvostruku krunu. Za Rijeku je skupio 110 nastupa uz pet golova i šest asistencija. Tijekom karijere nastupao je i za Sheriff Tiraspol, Široki Brijeg, Osijek i drugu momčad Stuttgarta, dok je nogometne početke imao u Zrinjskom iz Mostara i Vitezu.

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine debitirao je u lipnju 2024. godine te zasad ima četiri nastupa.