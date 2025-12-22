Benfica upisala minimalno slavlje u ligi, Ivanoviću tek 10 minuta

Podijeli :

U ponedjeljak navečer Benfica je na svom stadionu u sklopu 15. kola portugalske Primeira lige ugostila Famalicao. Momčad koju vodi Jose Mourinho je na kraju slavila s 1:0.

U prvom dijelu golova nije bilo sve do 34. minute kada je za Benficu dosuđen kazneni udarac. Njega je u pogodak pretvorio rasploženi Grk Vangelis Pavlidis. S tim rezultatom od 1:0 se otišlo na predah.

U drugom poluvremenu nije bilo pogodaka, a to je značilo da je Benfica upisala pobjedu od 1:0. Klub iz Lisabona tako se poravnao po broju bodova s drugoplasiranim Sportingom. Za prvim Portom zaostaju velikih osam bodova.

Hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović u igru je ušao tek u 81. minuti, a do kraja susreta nije uspio zabilježiti učinak.

