Belgija ostala bez važnog igrača do kraja SP-a nakon teške ozljede

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AP Photo/Ted S. Warren via Guliver

Aston Villa suočila se s katastrofalnim vijestima s Mundijala. Veznjak kluba iz Birminghama i belgijske reprezentacije, Amadou Onana, pretrpio je najtežu sportsku ozljedu – rupturu prednjih križnih ligamenata desnog koljena (ACL).

Onana je teško stradao tijekom utakmice osmine finala Svjetskog prvenstva u kojoj je Belgija s uvjerljivih 4:1 eliminirala jednog od domaćina turnira, selekciju SAD-a. Bio je prisiljen napustiti travnjak već u 21. minuti susreta, a stadion je kasnije napustio na štakama s fiksiranom nogom.

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Koliko je situacija ozbiljna, postalo je jasno u sudačkoj nadoknadi kada je Romelu Lukaku zabio četvrti pogodak za Belgijce, a proslavio ga je visoko podignuvši Onanin dres s brojem 24, posvetivši veliku pobjedu nesretnom suigraču.

Belgija će tako bez veznjaka Aston Ville nastaviti svoj put na Svjetskom prvenstvu. U četvrtfinalu ih u petak čeka spektakularan okršaj protiv Španjolske.