Bayern potvrdio dolazak zvijezde Maroka, evo koliko iznosi transfer

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AP Photo/Martin Meissner via Guliver

Njemački nogometni prvak Bayern iz Münchena u srijedu je potvrdio kako je angažirao marokanskog reprezentativnog napadača Ismaela Saibarija (25), dosadašnjeg člana PSV-a iz Eindhovena.

Vrijednost transfera se procjenjuje na 55 ​milijuna eura.

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Prošle sezone Saibari je zabio 15 golova u 27 nastupa za PSV-a, a oduševljava svojim igrama i na Svjetskom prvenstvu koje je upravo u tijeku. On je zasad postigao dva gola za Maroko, u 1-1 remiju s Brazilom i 1-0 pobjedi protiv Škotske.

“Kao dijete sanjate da ćete potpisati ugovor s velikim klubom poput Bayerna. Svi znaju kako je ovo jedan od velikana koji se svake godine bori za trofehe i ja želim osvojiti što više naslova”, kazao je Saibari.

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