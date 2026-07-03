Baturina nakon tragičnog ispadanja s Mundijala: ‘Nismo ovo zaslužili’

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Thor Wegner/DeFodi Images via Guliver

Igrači Vatrenih teško su pronalazili prave riječi nakon poraza u dramatičnoj utakmici protiv Portugala.

Hrvatska nogometna reprezentacija u 16-ini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu sa 1-2 (0-0).

Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Nakon utakmice, izjave su dali vidno utučeni članovi Vatrenih:

“Teško je naći prave riječi nakon utakmice. Jako smo dobro odigrali drugi dio i zaslužili više. Nisam još vidio penal, ali ako ovo sviraš… Tri gola, zaleđe, stativu… Nemam riječi, danas je bilo puno nesreće za nas. Kad sam ušao, imao sam dobar osjećaj na terenu. Odigrali smo stvarno dobru utakmicu, ali ovo će boljeti. Idemo dalje, moramo napasti dalje i ići na Euro”, rekao je Igor Matanović.

Josip Stanišić smatra kako je sreća Hrvatskoj okrenula leđa:

“Ne znam što reći, iskreno. Nismo imali sreće, prvi dio nismo bili kakvi znamo biti. Teško je igrati protiv takve momčadi kad znaš koliko su kvalitetni. Prvi dio smo igrali okej, drugo smo bili bolji, ali smo dobili dva glupa gola. Imali smo i mi šansi, ali danas sreća nije bila na našoj strani. Par situacija gdje je sudac mogao suditi za nas, nije. Razočarani smo i ne znam što bih više rekao. Sitnice odlučuju, nekad je ofsajd, nekad nije. Dobili smo dva glupa gola, penal i centaršut koji smo mogli bolje braniti. U prošlim SP-ima smo imali dosta sreće, moramo i to reći. Danas sreća nije bila na našoj strani.”

Martin Baturina vjeruje da Vatreni nisu zaslužili ovakav ishod:

“Ne znam što reći. Mislim da smo nezasluženo ispali, sreća je bila na njihovoj strani. Imali smo 1:0, onda nažalost penal, zabili su drugi gol. Pitao sam suca što je vidio na kraju, rekao je da mu je senzor javio da je Matanović dirao loptu. Ne znam… Bilo je dobrih stvari, pokazali smo da smo dobra momčad i da smo kvalitetni, ali eto, što je, tu je.”