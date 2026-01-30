Bašićev Lazio u 100. minuti upisao važnu pobjedu u Serie A

Podijeli :

(AP Photo/Gregorio Borgia) via Guliver Image

U prvom susretu 23. kola talijanske Serie A nogometaši Lazija su pobijedili Genou s 3:2 na domaćem terenu i to golom u 100. minuti.

Nakon sporog prvog poluvremena utakmica se razbuktala u nastavku kada su postignuti svi pogoci. Činilo se da će Lazio lako do tri domaća boda jer je poveo 2:0. U 56. minuti je Pedro sigurno realizirao udarac s bijele točke za 1:0, dok je Taylor povećao na 2:0 šest minuta kasnije.

Genoa je imala snage za povratak te je Malinovskij prvo u 67. realizirao jedanaesterac za 1:2, dok su gosti izjednačili u 75. minuti. Tada je Ukrajinac Malinovskij izravno iz kornera pogodio okvir vrata, a na odbijenu loptu najbolje je reagirao Vitinha pogodivši za 2:2.

Debelo u sudačkoj nadoknadi dosuđen je još jedan jedanaesterac za domaćina, a Cataldi je pogodio za konačnih 3:2.

Hrvatski nogometaš Toma Bašić odigrao je cijelu utakmicu za rimski sastav koji se popeo na osmo mjesto ljestvice.