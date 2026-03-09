Barbarez objavio popis s kojim BiH lovi nastup na Svjetskom prvenstvu

Podijeli :

xLukasxBierederx via Guliver Image

Izbornik nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergje Barbarez objavio je popis igrača na koje računa za polufinale baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo protiv Walesa. Susret će se igrati 26. ožujka u Cardiffu, a pobjednik tog dvoboja izborit će nastup u finalu doigravanja.

Ako prođu dalje, reprezentacija BiH će u finalu igrati protiv pobjednika susreta između Italije i Sjeverne Irske. Ta bi utakmica trebala biti odigrana 29. ožujka na stadionu Bilino Polje u Zenici.

Pobjednik tog finalnog dvoboja plasirat će se u skupinu sa Švicarskom, Kanadom i Katarom.

Izbornik Sergej Barbarez za ovu je utakmicu pozvao sljedeće igrače:

Golmani: Nikola Vasilj (St. Pauli), Martin Zlomislić (Rijeka), Osman Hadžikić (Slaven Belupo)

Obrana: Sead Kolašinac (Atalanta), Amar Dedić, (Benfica) Nihad Mujakić (Gaziantep), Nikola Katić (Schalke), Tarik Muharemović (Sassuolo), Dennis Hadžikadunić (Sampdoria), Stjepan Radeljić (Rijeka), Nidal Čelik (Lens)

Vezni red: Ivan Šunjić (Pafos), Benjamin Tahirović (Brondby), Dženis Burnić (Karlsruher), Amir Hadžiahmetović (Hull) Amar Memić (Viktoria Plzen), Ivan Bašić (Astana) Esmir Bajraktarević (PSV), Armin Gigović (Young Boys) i Kerim Alajbegović (Salzburg)

Napad: Ermedin Demirović (Stuttgart), Jovo Lukić (U. Cluj), Samed Baždar (Jagiellonia) Edin Džeko (Schalke), Haris Tabaković (Gladbach)

Na popisu pričuvnih igrača nalaze se Dario Šarić, Emir Karić i Jusuf Gazibegović, koji bi mogli dobiti naknadni poziv ako dođe do ozljeda među igračima s glavnog popisa.

U odnosu na prijašnja okupljanja reprezentacije, na novom popisu pojavila su se i dva nova imena, stoper Lensa Nidal Čelik te napadač FC Universitatea Cluja Jovo Lukić.

