Arsenal ne odustaje od titule: Topnici pokorili Old Trafford!

Andrew Yates Sportimage via Guliver Image

Nogometaši Arsenala vrstili su se na vrh ljestvice engleskog prvenstva minimalnom 1-0 (1-0) gostujućom pobjedom protiv Manchester Uniteda na Old Traffordu u jednoj utakmici 37. kola igranoj u nedjelju.

Jedini pogodak na utakmici postigao je Leandro Trossard u 21. minuti susreta, a njemu je ponajprije “kumovalo” nonšalantno ponašanje Casemira.

Naime, defenzivni veznjak Uniteda šetao se po terenu dok je njegov vratar Onana ispucavao loptu do sredine igrališta pa je upravo on zaslužan što asistent Havertz nije bio u zaleđu kod primanja lopte. Havertz je iskoristio ogroman prostor koji mu se otvorio, sjurio se do gol-aut linije i onda proigrao strijelca Trossarda.

Vodeći Arsenal sada ima 86 bodova, jedan više, ali jednu utakmicu više odigranu od drugog Manchester Cityja, a do kraja prvenstva “topnike” očekuje jedan susret dok će “građani” odigrati dva. Stoga je jasno kako Arsenal u borbi za naslov treba pomoć nekog od svojih gradskih rivala jer će City sljedećeg tjedna igrati protiv dva londonska kluba.

U srijedu će City gostovati kod Arsenalova najvećeg rivala Tottenham Hotspura dok će u nedjelju ugostiti West Ham United. Arsenal će, pak, u nedjelju na svom terenu ugostiti Everton.

United je ostao osmi sa 54 boda, tri manje od šestog Newcastle Uniteda i sedmog Chelseaja.