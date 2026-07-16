Argentinski mediji slave Messija i društvo: ‘Čistim srcem do preokreta’

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Harry Langer/DeFodi Images via Guliver

Argentinski mediji očekivano su s oduševljenjem popratili veliki preokret svoje nogometne reprezentacije u završnici polufinalnog susreta na Svjetskom prvenstvu i 2-1 pobjedu protiv Engleske u Atlanti iako je do 85. minute u prednosti bila Engleska.

Jedan od vodećih dnevnih listova u Argentini La Nacion istaknuo je kako je “reprezentacija još jednom dotaknula srce Argentine eliminiravši Englesku i sanja novi povijesni naslov”.

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“U naelektriziranom dvoboju, oni su igrali i borili se za milijune ljudi te osigurali nezaboravnu pobjedu”, piše La Nacion.

Drugi dnevni list Clarin navodi kako su se “albicelesti učvrstili u statusu najbolje momčadi u povijesti argentinskog sporta”:

“Čistim srcem Argentina je preokrenula utakmicu protiv Engleske”, stoji u komentaru Clarina.

Sportski dnevnik Ole igrače je nazvao herojima, posebno naglasivši kako su ostvarili povijeni preokret još jednom legendarnom izvedbom, dok Perfil ističe kako je “Argentina bacila Englesku na koljena” te kako “zemlja u slavljeničkom raspoloženju nestrpljivo čeka nedjeljni finale protiv Španjolske”.

Argentina će u nedjelju pokušati obraniti naslov svjetskog prvaka osvojen 2022. u Katru, a ukoliko joj to uspije postat će tek treća reprezentacija s dva uzastopna naslova, nakon Italije 1934. i 1938. te Brazila 1958. i 1962.

Argentina je dosada osvojila tri naslova svjetskog prvaka, 1978., 1986. i 2022., dok je Španjolska jednom bila prvak 2010.