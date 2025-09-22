ANKETA / Tko će osvojiti Zlatnu loptu?

Podijeli :

AP Photo/Michel Euler via Guliver

France Football će večeras od 21 sat u Parizu dodijeliti nagradu za najboljeg nogometaša prošle sezone, a glavni kandidati su Ousmane Dembele i Lamine Yamal.

Program će voditi Kate Scott i Ruud Gullit, a čast uručenja Zlatne lopte pobjedniku ove godine pripala je legendarnom Ronaldinhu.

Nekoliko je kandidata koji su u igri za ovu prestižnu nagradu.

Francuz Ousmane Dembele koji je predvodio PSG na svim frontovima s 35 golova i 16 asistencija u svim natjecanjima. Potom slijede Lamine Yamal, Raphinha, Mohamed Salah i Vitinha.

Yamal je u francusku prijestolnicu poveo čak dvadesetak članova obitelji, što mnogi tumače kao nagovještaj da će on osvojiti Zlatnu loptu.

U ženskoj konkurenciji glavne favoritkinje su Aitana Bonmati, Alessia Russo i Alexia Putellas. Ovdje su svi nominirani kandidati.

Na ovoj ceremoniji dodijelit će se i trofej Kopa najboljem igraču do 21 godine, Jašin najboljem golmanu, a Johan Cruyff najboljem treneru. Sve ove inačice dodjeljuju se i u ženskoj konkurenciji, a tu još vrijedi napomenuti nagrade za najbolju momčad, gol (Puskas) i humanitarna djela (Socrates).

Prijenos možete besplatno pratiti na L’Equipe YouTube kanalu.