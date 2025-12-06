ANKETA / Je li Kolarić opravdano poništio gol Dinamu?

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Dinamo i Hajduk igraju najveći hrvatski derbi na Maksimiru u sklopu 15. kola HNL-a, a jedna od situacija o kojima će se pričati je poništen gol Plavima.

Dinamo je poveo 1:0 preko Diona Drene Belje, koji je majstorski reagirao na odbijenu loptu nakon što je Silić obranio čistu priliku Zajcu. Akciju je prethodno sjajno otvorio Bennacer, proigrao Zajca, a ovaj ubacio pred gol gdje je Beljo s poda pospremio loptu u mrežu.

Ipak, veselju je brzo došao kraj. VAR je pozvao suca zbog mogućeg prekršaja u začetku akcije, a nakon pregleda sudac Patrik Kolarić je procijenio da je Bennacer napravio prekršaj u začetku akcije, na sredini terena. Pogodak je poništen i ostalo je na semaforu 0:0.

Pitamo vas – je li opravdano poništen gol Dinamu?